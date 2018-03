En los diseños del parque Japón sí va a participar la comunidad

El próximo jueves, 5 de abril, voceros del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se reunirán con los vecinos de los sectores de El Chicó y La Cabrera con el fin de conformar una delegación comunitaria que participará en el proceso de diseño para la renovación que le harán al parque Japón –carrera 11 con calle 86A–.

Esto, después de que el pasado martes 20 de marzo, cerca de 50 residentes de esta zona acudieran a un encuentro con voceros del IDRD para pedir claridad sobre los planes que tiene el Distrito para esta zona verde. Lo anterior debido a que un mapa que circuló en redes sociales les dio a entender a los residentes que el Instituto tenía contemplado un diseño del parque con varias zonas duras (canchas) y menos árboles, situación que empeoró los ánimos por la publicación de varios mensajes en el Twitter de la Administración Distrital, que reforzaban esta idea.



En el encuentro, durante cerca de dos horas, la comunidad les manifestó al Instituto y a la empresa contratista encargada de la etapa de estudios y diseños, Crea Arquitectos S.A.S., que no querían que el parque Japón fuera renovado con cemento para darles paso a canchas y zonas de juegos.



Pero el IDRD, ante esto, expresó que el diseño que circuló fue preliminar y uno de los tantos que les llegó a la convocatoria para elegir al contratista, pero que apenas van a iniciar los estudios y diseños en los que la comunidad de vecinos y otras personas que hacen uso del parque pueden participar activamente.



“Todavía no hemos pensado cómo será la intervención porque no hemos hecho los estudios y diseños. Queremos trabajar con la comunidad para saber qué necesitan y qué debemos hacer”, expresó Mauricio Reina, subdirector de construcción del IDRD. Pese a que la comunidad insiste en que el lugar no necesita de ninguna intervención, Reina argumentó que la iluminación del parque y los senderos del mismo requieren mejoras.



Por eso, para darle continuidad al proceso de participación el IDRD citó a esta nueva reunión que se realizará en la iglesia de la Inmaculada Concepción –calle 88 con carrera 11–, a las 6 de la tarde del 5 de abril. El objetivo será avanzar en los puntos propuestos por los vecinos para el nuevo diseño.



Entre las propuestas iniciales que hay de la comunidad se destacan: conservar las zonas verdes, mantener su uso exclusivo para la recreación pasiva y crear una opción de parque japonés, a propósito de la historia que tiene el lugar, que fue donado por la embajada de ese país.



“Tenemos otras zonas con juegos muy cerca, en El Virrey y el parque de la 93. Este parque debe conservar su espíritu verde y si quieren un diseño, que sea uno que promueva la práctica del yoga, la lectura y las caminatas” opinó María Elvira Mejía, vecina del sector.



Por su parte, el sociólogo e investigador Carlos Castillo Cardona, quien también reside en el sector, agregó que es fundamental conocer la historia y la importancia del parque Japón antes de tomar decisiones sobre este.



“Cuando llegó la convocatoria a la reunión decía que era para la renovación del parque La Cabrera, ahí empezamos mal, porque este es el parque Japón, un predio que fue donado hace unos 60 años por la embajada de ese país y cuyos senderos fueron trazados por los caminos por los que se comunicaban los vecinos”, dijo Castillo.



El contrato entre Crea Arquitectos S.A.S. y el IDRD finaliza el 30 de junio, fecha en la que se deben conocer los diseños acordados entre entidad y la comunidad. Sin duda, uno de los temas más relevantes será el de la conservación de los 119 árboles, de 33 especies diferentes, que hay en el parque de acuerdo con información entregada por el Jardín Botánico de Bogotá.



VANESSA PEREA

EL TIEMPO ZONA

En Twitter: @VannepBonilla