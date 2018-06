El Ensueño, el parque que le cambia la cara al sur de Bogotá

“Cuando uno ingresa al parque parece que estuviera en otra parte de la ciudad. Todo quedó perfecto. La cancha de fútbol, las sillas con las mesas para jugar ajedrez, la mesa de ping-pong y el gimnasio al aire libre son lo mejor”. De esta manera describe Carmen Rosa Mendigueño el nuevo parque El Taller-El Ensueño de Ciudad Bolívar.

Este es el gimnasio al aire libre que se construyó dentro del parque. Al fondo se ven los edificios. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Ella es una de las más de 300.000 personas que viven en este sector del sur de la ciudad y que se beneficiarán con la obra, que tiene 14.528 metros cuadrados y cuya inversión fue de más de $ 7.000 millones, según el Distrito.



Este terreno, ubicado sobre la avenida Villavicencio con transversal 70 D bis sur, según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), hasta hace unos años era conocido como las canteras el Taller-Ensueño y fue usado como depósito de basuras... “lo que lo convertía en un generador de inseguridad, falta de iluminación, consumo de sustancias psicoactivas y desaseo en el sector”, asegura el IDRD.



El Distrito aseguró que espera que la cancha de fútbol 7 sea utilizada 50.000 veces al año por los residentes de este punto. “En total sembramos 56 árboles nuevos en todo el parque, además de adecuar una zona con grama natural para los menores de edad y los niños que empiezan a gatear”, aseguró el IDRD.

Los residentes

“Lo que más me gusta es la mesa de ping-pong, ya no tendremos que ir hasta el centro comercial para jugar”, asegura Leidy Beltrán, habitante de uno de los conjuntos residenciales que rodean el parque.



“Esto era lo que nos hacia falta, aquí en los edificios vive mucha gente pero hay poca zona verde para la recreación. Solo queremos que haya seguridad y que las personas que lo utilicen lo cuiden y no se lleven las cosas o rayen las máquinas del gimnasio”, recomienda Gabriel Grisales, residente del edificio aledaño al parque y quien desde el piso 15 del inmueble ha visto día a día cómo se ha construido la obra que se espera sea entregada por la Administración Distrital la próxima semana.



“Todo está muy bien, pero es muy importante que la comunidad tenga acceso al parque con el acompañamiento del Distrito. La inseguridad es un tema que nos preocupa. Parece que el lugar no va a tener cerramiento y esto lo hace vulnerable en la noche y hasta peligroso”, agrega Gabriel Grisales. EL TIEMPO visitó el lugar y conoció que algunos de los escenarios que están ubicados allí están siendo asegurados con soldadura para que no vayan a ser vandalizados. Uno de ellos es la mesa de tenis.

Lo que tiene

-Pista de patinaje.

-Cancha sintética de fútbol 7.

-Módulos de camerinos, baños y cafetería.

-Gimnasios al aire libre, con máquinas incluyentes.



