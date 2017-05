El miércoles habrá cese indefinido de actividades de taxistas

Una nueva protesta del gremio de taxistas por plataformas como Uber está programada para el miércoles 10 de mayo.



Según Hugo Ospina, presidente de la Asociación Nacional de Taxistas, el cese de actividades se da “por la inacción de las autoridades con este tipo de aplicaciones que operan de manera ilegal”.

Este cese será indefinido desde el miércoles en varios puntos del país. En Bogotá, dijo Ospina, se prevé que los conductores que tengan pico y placa se tomen las calles sin los vehículos a partir del jueves.



“La Superintendencia de Industria y Comercio es la culpable de este cese de actividades, por no atender la demanda que hicimos por publicidad engañosa y competencia desleal. Nosotros, que hemos seguido el caso, nos encontramos con que el superintendente delegado para la Protección y la Competencia tiene conflicto de intereses y se declaró impedido para pronunciarse sobre el caso de Uber. No sabemos qué tipo de conflicto tiene, pero lo que sí es cierto es que, a pesar de ello, ha dado conceptos sobre el caso”, explicó Ospina a ELTIEMPO.COM.



Según Ospina, se prevé que unos 52.000 taxistas de toda Bogotá se sumen al cese indefinido de actividades. A esta iniciativa también se sumaron 25 ciudades, entre estas Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena y Bucaramanga. También, según Ospina, se sumarían países como Brasil y Costa Rica.



“Esto también es culpa del director de la Dian, el señor Santiago Rojas, porque no ha hecho un control de la evasión de impuestos y el traslado de divisas que Uber y otras aplicaciones hacen muy campantemente”, indicó Ospina.



Los taxistas han denunciado varias veces que el funcionamiento de dichas aplicaciones les ha disminuido su producción laboral entre 60 y 70 %. El Ministerio de Transporte se ha pronunciado sobre el caso de este tipo de plataformas y ha dicho que son ilegales.



Sin embargo, el Ministerio de las Tecnologías y la Información (MinTic), que las regula por ser aplicaciones, dice que prohibir el uso de Uber y otras plataformas digitales que prestan el servicio de transporte especial viola el principio de neutralidad de internet en Colombia.



ELTIEMPO.COM