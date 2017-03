Pareja gay denunció abuso de autoridad en el CAI Los Hippies

A las 12: 30 de la medianoche del miércoles 22 de febrero, Édgar Vera y su compañero sentimental, Edwin Losada, fueron víctimas, según ellos, del abuso de autoridad y discriminación por parte de la policía del CAI Los Hippies, justo cuando salían de un bar gay.



La denuncia la hace el abogado de las víctimas, Alejandro Michells, quien además pertenece a la mesa LGBTI de Bogotá. "Ya radicamos una denuncia en la Fiscalía, porque además de golpear a uno de ellos, le robaron las pertenencias", aseguró el abogado.

En el relato que tiene la Fiscalía, Édgar Vera cuenta cómo fue agredido. Antes de que llegara la Policía, Édgar y Edwin discutían, al parecer porque Edwin estaba muy tomando y alterado. Cuando llegan los uniformados, les piden sus documentos y aseguran que Édgar quiere robar a Edwin. Hay un breve forcejeo entre Édgar y uno de los uniformados, por lo que lo esposan. “Me llevan para el CAI de Los Hippies, me gritan, me tratan mal, dicen que soy un ladrón. Luego me pegan en el estómago y me escupen gargajos. Les pregunto por mis cosas, y me responden que me las entregan cuando salga de la UPJ”, se lee en la denuncia.

Édgar es conducido a la UPJ de Puente Aranda, pero asegura que al salir solo le entregaron la cédula. "Se robaron un celular SAMSUMG J7, el carnet de la universidad y 400.000 pesos", dice la presunta víctima.

No es porque haga parte de la comunidad LGBTI, es porque soy colombiano y como cualquiera tengo derecho a ser tratado con respeto

No obstante, antes de ser conducido a la UPJ, Édgar cuenta que, cuando le van hacer la requisa, uno de los Policías le dice que se quite la ropa y se ponga en cuclillas. "Con un guante me introduce los dedos por el ano. Me quejo del dolor y me dice que no lo haga, porque eso es lo que a mí me gusta". Según Medicina Legal, Édgar sí presenta laceraciones en esta parte de su cuerpo, y también en su oído y en su cabeza. Dictamen que le dio siete días de incapacidad.

Aunque las víctimas dicen no reconocer a los Policías responsables, ya que portaban sus cascos y chalecos, el abogado Alejandro Michells, espera que con la denuncia las autoridades puedan encontrar a los responsables para que sean sancionados por discriminación y abuso de poder.

Édgar le contó a EL TIEMPO ZONA que tiene dificultades para hacerle seguimiento a la denuncia que interpuso en la Fiscalía, ya que vive fuera de Bogotá y no puede estar con frecuencia en la capital, por lo que espera que su caso no se archivé como muchos otros. "No es porque haga parte de la comunidad LGBTI, es porque soy colombiano y como cualquiera tengo derecho a ser tratado con respeto", señaló Édgar.

Para el mayor Juan Celis, comandante de la Policía de Chapinero, esta denuncia es un poco extraña, "porque en los CAI contamos con cámaras para evitar justamente desmanes de esa naturaleza". Y agregó que, "igual verificaremos el caso, porque estamos trabajando con esta comunidad, porque sabemos que es uno de los sectores de mayor afluencia de la comunidad LGBTI".

Este hecho que, según el edil de Chapinero, Juan Felipe Namén, no puede tolerarse porque justamente sucede en la localidad más diversa de Bogotá, no es un caso aislado, ya que se han presentado otras denuncias de agresiones por parte de la fuerza pública de este CAI contra transexuales.



Lo mismo denunció el abogado Alejandro Michells. Por eso, para Namén, es importante que la dirección de derechos humanos de la Policía "forme a sus funcionarios para que tengan un enfoque diferencial, y en especial en ese sector, en donde los Policías del CAI de Los Hippies son los responsables de velar por la seguridad de toda la rumba gay del sector".

Según cifras de la Secretaría de Planeación, obtenidas de una encuesta multipropósito en el 2015, el número aproximados de personas que hacen parte de la comunidad LGBTI son alrededor de 124.000 en Bogotá y en Chapinero, 2.500 personas.

La Comunidad LGBTI, propone debate en la JAL

El abogado Alejandro Michells les propuso a algunos ediles de la Junta Administradora Local (JAL), entre ellos a Juan Felipe Namén, hacer un debate con la dirección de derecho humanos de la Policía, y otras entidades competentes, para que cese la discriminación y agresiones en contra de la comunidad LGBTI en la localidad de Chapinero.

El debate, que apenas se está proponiendo en la Comisión de Gobierno, planteará, según Namén, que los Policías se formen en un trato diferencial para ejercer su autoridad en una zona tan diversa, que incluso fue la primera en tener el primer centro comunitario del LGBTI en Bogotá.