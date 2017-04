Los paraderos ecológicos de Bogotá sí tienen mantenimiento constante

Nadime Amparo Yaver, directora del Departamento Administrativo del Espacio Público (Dadep), señaló que los paraderos ecológicos existentes –28, repartidos en varias zonas de Bogotá– reciben mantenimiento constante del concesionario operador, JCDecaux, cuyo contrato va hasta el 2019.



La funcionaria reseñó que la implementación de dichos paraderos, cuya iniciativa llegó por ese operador y también bajo su inversión voluntaria, en el 2014, dio resultados que pueden favorecer el medioambiente de la ciudad.

Lo anterior, gracias a una cubierta vegetal que se instala en el techo de estos y permite capturar gases y elementos contaminantes (como níquel, por ejemplo).



Sin embargo, frente al anuncio que en el 2014 se hizo (pasada administración distrital) sobre la implementación de ese tipo de techos verdes en el 50 por ciento de los paraderos, si el piloto inicial resultaba positivo, el Dadep aclaró que exigirle esa cuota al contratista es imposible hoy, pues la concesión viene desde la pasada administración y se extiende hasta el 2019.



(Además: El fracaso de los paraderos ecológicos en Bogotá)



“Puede ser que en la nueva concesión que se haga en el 2019 incluyamos esa contraprestación por parte del concesionario, porque a nosotros nos interesa que la ciudad sea cada vez más verde. Pero como hoy no está incluida en los términos del contrato, no se le puede exigir, pues implica una inversión”.



Sobre este tema, el representante de Sustentar Soluciones Verdes, empresa contratada por JCDecaux (en su momento llamada Eucol) para la instalación y el monitoreo de los paraderos, apuntó que si todos estos mobiliarios urbanos acogieran los techos verdes, “se le estaría dando a la ciudad, en proporción, un parque de dos hectáreas, con los beneficios ambientales que esto trae”.



A su vez, la directora agregó que los usuarios de los paraderos pueden estar tranquilos de que no se les va a caer el techo, pues estos están reforzados en su estructura y se les hace mantenimiento periódico.



BOGOTÁ