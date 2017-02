La reconciliación no llega por ley

“Cuando las víctimas se resisten a la venganza, promueven el diálogo y la verdadera reconciliación”, con este mensaje del papa Francisco, enviado desde el Vaticano, se inició el panel sobre ‘Paz y reconciliación’. Fue un llamado a nuestra humanidad.



Este diálogo, en el cual intervinieron David Trimble (nobel de paz en 1998, por su apoyo en la terminación del conflicto de Irlanda del Norte), el sacerdote colombiano Francisco de Roux; Steve Goose, fundador de la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas (nobel de 1997), y Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea en el Proceso de Paz colombiano, revivió diversas experiencias de cómo, en todo el mundo, se mantienen los escenarios de posconflicto libres de violencia.



Las palabras de Trimble fueron enfáticas en este aspecto, cuando mencionó, ante un público de más de 200 personas, que uno de los ejes para finalizar el conflicto de Irlanda fue sembrar la empatía en los bandos contrarios. “No se puede legislar sobre la reconciliación. Este es un ejercicio agotador que se debe hacer persona a persona”, destacó el laureado.



A este sentimiento se unió el padre Francisco de Roux, quien hizo un llamado para que el diálogo entre diferentes actores del conflicto no solo se quede en el escenario político.



“La reconciliación en Colombia siempre ha tenido una cara política. Por eso no ha dado resultados, porque para los políticos no hay nada gratis. La reconciliación pertenece a las víctimas, por eso también es una reconciliación espiritual”, añadió el clérigo.



Por último, Steve Goose, de Estado Unidos, recordó lo importante del desminado para la solidez del posconflicto. “No puede haber una verdadera paz con minas en el campo. Los soldados se desmovilizan, pero las minas siguen ahí, atentando. El desminado es una labor a la que debemos involucrarnos todos”, sostuvo.

BOGOTÁ