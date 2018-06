El maltrato que despertó la ira en un barrio de Bogotá

Este miércoles, el silencio del barrio El Cedro, en la localidad Ciudad Bolívar, se rompió. Una niña de 4 años era torturada por su padrastro. La golpeó y le quemó sus manos, sus brazos y el resto de su cuerpo con un cigarrillo. No era la primera vez que sucedían abusos en esa casa.

La comunidad denunció al hombre. La Policía se lo llevó, pero horas después lo liberaron. A medio día, el sujeto regresó a la casa en alto estado de embriaguez. Los vecinos perdieron la paciencia.



Atacaron la vivienda, tomaron al presunto agresor y lo molieron a golpes en la calle. Lo apuñalaron en el tórax y en sus extremidades. Frente a la residencia quedaron vidrios rotos y daños en las losas del andén.



En la cuadra estaban cansados del maltrato.



La Policía intervino de nuevo y lo llevó al Hospital Meissen, donde se recupera de múltiples contusiones y de una perforación en el pulmón. Allí, dicen los vigilantes, está bajo custodia.



La niña, por su parte, permanece bajo evaluación y pronóstico reservado en el Hospital Vista Hermosa, unas cuadras más abajo del barrio donde vivía con su madre y con su padrastro. El caso es investigado por la segunda Comisaría de Familia de Ciudad Bolívar.



El CTI y la Fiscalía también adelantan los procedimientos pertinentes.

Así es su barrio

Entre las calles 76 y 78 sur con carrera 18D bis está El Cedro, donde vivían la niña, su madre y el padrastro. Este es uno de los barrios de la primera parte de la montaña suroriental de Ciudad Bolívar. Unas cuadras más abajo está Vista Hermosa, luego Capri, Lucero y Lucero Bajo.



Para llegar, se pasa del pavimento a la calle de tierra, luego se avanza a pie en una subida improvisada por la comunidad. En la mañana solo se ven perros y uno que otro vecino que se asoma por la ventana.



A una cuadra está el salón comunal del barrio Las Torres y, unos pasos más allá, una cancha de fútbol desolada. En los cables de la luz cuelgan zapatos; allá se expende droga. Y el silencio delata el miedo.



“De esa familia no sabemos mucho. Llegaron hace dos meses a esa casa de fachada verde. No hablaban con nadie ni hay familiares o amigos cercanos”, contó una vecina.



Un hombre mayor, con prisa, explicó que el miércoles la comunidad tomó la justicia por sus manos. Hirieron al padrastro, de 19 años, con arma blanca.



El caso ya se oía en el barrio y en la Comisaría, que, hasta no adelantar las investigaciones y aclarar los hechos, no se pronunciará ante los medios por tratarse de una menor de edad.

El alcalde Enrique Peñalosa rechazó el hecho e hizo un llamado de alerta: “Invito a todas las mamás que perciban que hay algún riesgo de que sus compañeros vayan a maltratar a sus niños, o cualquier ciudadano que tenga algún indicio, a que vayan a una Comisaría de Familia o Casa de Justicia e informen y denuncien”.



En Ciudad Bolívar hay dos comisarías: la de Sierra Morena y la de San Francisco. Una unidad móvil también ofrece orientación frente al Hospital Meissen.



La Secretaría de Integración Social informó que, hasta septiembre del año pasado, la niña estuvo vinculada al jardín infantil AEIOU. “Estamos desplegando toda la ayuda para poder atenderla en su recuperación. Vamos articulados con el ICBF en el proceso de restitución de derechos”, afirmó la directora de esta entidad, Cristina Vélez.



El secretario de Seguridad, Jairo García, indicó, por su parte, que la URI de Molinos también está al tanto de la situación y trabaja para una solución rápida.



“Se evidenciaron síntomas clínicos compatibles con lesiones de violencia. Se activó el Protocolo Centinela, en el que entran a actuar varias entidades oficiales para la protección y restitución de derechos del menor”, dijo el teniente coronel Álex Vega.



El caso fue centralizado en la Alcaldía Mayor, que trabajará en cooperación con entidades distritales y autoridades policiales para proceder con medidas judiciales.

Lo que lleva a nuestros niños a estar en riesgo

Maltrato familiar

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) solo en el primer trimestre del año 2018 fueron abiertos 414 procesos administrativos de restablecimiento de derechos en Bogotá, es decir, de casos de niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados por maltrato. En el 2016 fueron 2.029 y en el 2017, 1.962. En cuanto a presunto delito sexual, Medicina Legal registró en 2017 3.519 casos. En el 40,94 por ciento de estos el presunto agresor fue un familiar.

Entornos inseguros

De acuerdo con la consulta ‘¿Y la niñez qué?’, desarrollada por la Corporación Somos y la asesoría técnica de Unicef, en la que participaron 17.864 niños, niñas y adolescentes, entre los 4 y los 17 años de edad, de los 32 departamentos y 401 municipios de Colombia y Bogotá, 1 de cada 10 se ha sentido en peligro en el territorio nacional. A su vez, 9 de cada 10 consultados afirmaron que los parques no son lugares seguros; 9 de cada 10, que la calle no es segura; 8 de cada 10, que su barrio no es un sitio seguro; 6 de cada 10, que el colegio no es seguro y 1 de cada 10 no considera su propio hogar como un lugar seguro.

La soledad

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informó que el año 2017 cerró con 1.235 casos de abandono infantil en todo el territorio colombiano. Por otra parte, la última encuesta de percepción ciudadana 2017 de Bogotá Cómo Vamos señaló que un 7 % de niños menores de 5 años permanecen en sus casas solos o con menores a su cargo y 6 % están fuera de casa al cuidado de vecinos, amigos o familiares.

REDACCIÓN BOGOTÁ