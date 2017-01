Se mantiene el temor de que las protestas terminen en disturbios

Bogotá entera está a la expectativa por lo que pueda pasar este domingo en el entorno de la plaza de Santamaría, en la segunda corrida de toros, después de los disturbios que se presentaron el domingo 22 de enero en la reapertura de la fiesta brava en la ciudad.

Voceros de los grupos antitaurinos y de los animalistas que están en contra de estos eventos han insistido durante toda la semana en que no son los responsables de las agresiones contra los aficionados a los toros que terminaron en disturbios hace una semana e incluso han expresado que hoy harán una jornada de lectura silenciosa para que los alborotadores, si llegan, puedan ser identificados.

No obstante, al final de la tarde del pasado viernes, la Policía anunció que hoy tendrá 3.200 hombres para cuidar el entorno de la plaza. “Tienen tanto derecho aquellos que están contra las corridas de toros como aquellos que están a favor de asistir”, indicó el general Hoover Penilla, comandante de la Policía de Bogotá, tras un consejo de seguridad en el cual se adoptaron las medidas para este domingo. “Vamos a reforzar esos dispositivos para poderle garantizar a toda la ciudadanía que quiera asistir a la plaza de toros toda su integridad”, afirmó el oficial.

Durante la semana anterior se escucharon voces de rechazo desde distintos frentes, incluso de la Iglesia católica y el mismo Fiscal General de la Nación, todas advirtiendo que el derecho a la protesta no justifica la violencia en contra de las personas.

Opiniones

Felipe Negret

Corporación Taurina

“Esto es preocupante. Nos sentíamos agredidos por bárbaros a la salida de la corrida, no teníamos ninguna protección. Vamos a defender los derechos dentro de la legalidad, y este derecho se reclama en paz y tranquilidad, y debe darse a todos los colectivos... Los taurinos no somos violentos. Ayer (22 de enero, domingo) quedó demostrado...”.

Juan Fernando Cristo

Ministro del Interior

“Ellos se han comprometido con el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional a que no permitirán la repetición de episodios como los del domingo anterior en la plaza y que no admitirán la infiltración de esas marchas para generar disturbios y agresiones. Esa causa de los animalistas debe ser defendida de manera pacífica, sin ninguna clase de violencia”.

Hoover Penilla

Comandante de Policía Bogotá

“Los ciudadanos tienen derecho a protestar pero no a agredir o maltratar a otras personas que están acudiendo a un espectáculo que está permitido actualmente por la legislación colombiana. Aquí hubo desmanes de parte de algunos de los que estaban en contra de las corridas de toros, que fueron únicamente con la intención de agredir. No podemos generalizar”.

Daniel Mejía

Secretario de Seguridad

“El Gobierno distrital está en contra de las corridas de toros, pero eso no justifica los ataques violentos que han recibido uniformados de la Policía, una funcionaria de la Personería que terminó herida y fue trasladada al Hospital San Ignacio, ataques a los gestores de convivencia que lo único que hacían allí era tratar de que la situación no se saliera de control”.

Néstor H. Martínez

Fiscal General de la Nación

“En Colombia, la protesta social es absolutamente legítima y no puede ser objeto de criminalización alguna. Sin embargo, cuando esta protesta conduce a violentar a las personas y a las cosas en la entidad de lo que ocurrió el día de ayer (22 de enero), es imprescindible que la autoridad que investiga esos delitos asuma el conocimiento de los mismos”.

Andrea Padilla

Vocera de Anima Naturalis

“Estábamos muy tranquilas manifestándonos y presentamos un ‘performance’ pacífico y silencioso. De un momento a otro, hubo una estampida de otras personas que llegaron con muy mala actitud, beligerante, que no tienen nada que ver con la defensa de los animales... Nunca las habíamos visto y son 15 años de manifestaciones”.

Enrique Peñalosa

Alcalde Mayor de Bogotá

Pronunciamientos en Twitter

(3:03 p. m., 22 de enero): “Desafortunadamente algunos de los supuestos animalistas están actuando con violencia en la plaza de toros. Esa violencia tampoco es buena”.

(16:28 p. m., 23 de enero): “Aunque preferiría que no hubiera toros, seguiremos haciendo todo lo necesario para proteger de los matones a quienes quieran ir a toros”.

Natalia Parra

Animales Libres De Tortura (Alto)

“Esas personas que iniciaron los desmanes son un grupo minoritario y desconocido por nosotros que llegó de un momento a otro. Desde el principio sabíamos que había gente interesada en que la manifestación saliera mal, aunque no lo lograron.

Tristemente, no los tenemos identificados. Son personas que no habíamos visto antes, no sabemos su origen”.

Pedro Mercado C.

Pdte. Tribunal Eclesiástico

“A la luz de la Encíclica Laudato Si, presentada por el papa Francisco, deleitarse con el sufrimiento y la agonía de un animal, criatura de Dios, es un acto inmoral e inhumano... Apoyo personalmente las marchas de protesta contra las corridas, siempre que sean pacíficas, porque no se puede defender la vida de un animal ejerciendo violencia. La violencia no es el camino...”.

BOGOTÁ