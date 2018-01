El tiempo de sembrar en Bogotá / Opinión

El 2018 es un año definitivo para la infraestructura de Bogotá. La ejecución de cerca de 8,7 billones de pesos, una cifra histórica en esta materia, marca una ruptura contundente con el largo periodo de estatismo que sumió a la ciudad en un rezago que ha sido muy difícil de superar.

Es comprensible que los ciudadanos que ven llegando a la mitad del mandato del alcalde Peñalosa estén conectados con la expectativa del cumplimiento del plan de obras. Todos queremos que la movilidad mejore ya y poder invertir el precioso tiempo que gastamos en desplazamientos en otros aspectos de nuestras vidas. En 24 meses hemos logrado dos grandes resultados, sin los cuales sería imposible avanzar en satisfacer las necesidades y expectativas de los bogotanos: planear responsablemente la infraestructura para los próximos años y devolverle el manejo transparente a la entidad. Los graves problemas que vivimos en el país son el efecto de una peligrosa mezcla entre improvisación y corrupción. Si las obras no se diseñan apropiadamente y no se respeta el valor sagrado de los recursos públicos, cualquier esfuerzo por tener una mejor infraestructura está condenado al fracaso.



La prioridad de estos dos años no podía ser otra que invertir en diseñar la ciudad que nos merecemos y hacer transparente la gestión de nuestro instituto. Cerca de 300.000 millones de pesos invertidos en diseños y el reconocimiento del gremio de la infraestructura al IDU en 2017 como una de las organizaciones con mejores prácticas de contratación son los dos hitos más importantes de esta primera fase, que hoy ha culminado. Ha terminado el momento de planear y sanar, y la tierra ya está lista para sembrar.



En el 2018, el IDU liderará la ejecución de un plan de obras que nos implicará trabajar 24 horas al día, siete días a la semana. La ciudad estará en obra por todas partes, y nuestro equipo estará concentrado en lograr con determinación los objetivos del Plan de Desarrollo. Tenemos la plena convicción de que estamos haciendo las cosas en el orden correcto y de que es hora de empezar a ejecutar, con la responsabilidad y entereza que nos caracterizan. Invertiremos un presupuesto que equivale a cerca del 6 % del PIB de la ciudad (145 billones, según el Dane), que permitirá la generación de miles de empleos, con un impacto social y productivo de dimensiones significativas para el país, pero que, a fin de cuentas, se disfrutará en la vida de los barrios y las localidades de Bogotá que se verán transformadas en desarrollo urbano.



En medio de un periodo electoral que arrancó anticipadamente, el objetivo del IDU es uno solo: sembrar las bases de la ciudad que queremos para que los gobernantes que vengan recojan los frutos de un trabajo realizado con honestidad y dedicación. Tenemos un equipo de ciudadanos que aman a Bogotá y hemos asumido con la mayor entereza el reto de trabajar incansablemente por el bienestar de todos.



YANETH MANTILLA

Directora del IDU