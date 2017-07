Desalojaron a 29 familias de un predio público en Kennedy 

Un operativo de restitución de espacio público se adelanta durante la mañana de este lunes en el sector Bella Vista (predio Las Palmitas), localidad de Kennedy.



Desde las primeras horas arribó un equipo de la Alcaldía Mayor, con el acompañamiento de la Policía Metropolitana, para solicitar el desalojo de una zona ocupada ilegalmente.

A las 10 de la mañana comenzó la demolición de los inmuebles que fueron desocupados por los habitantes del predio Palmitas. Durante las labores de desalojo no se han presentado incidentes graves de orden público.

La Secretaría de Gobierno lidera las acciones, que contaron con un trabajo previo que se inició a finales del año pasado: "Desde el pasado 30 de noviembre del 2016 fue notificada la comunidad sobre la condición de ilegalidad de la ocupación y que debía ser finalizada de forma voluntaria", advirtió el Distrito.

Distrito recupera predio del Acueducto, donde 167 familias habitaban ilegalmente. Quedan 29. @ BogotaET @GobiernoBTA https://t.co/tdPhiqGD3d — Michael Cruz (@Michael_CruzRoa) 31 de julio de 2017

A las 10 de la mañana comenzó la demolición de los inmuebles que ya fueron desocupados por los habitantes del predio Palmitas. Foto: Michael Cruz/ EL TIEMPO

De igual forma, las autoridades señalaron que se había dado un plazo inicial de 45 días para desalojar, que se alargó hasta la fecha: "161 familias fueron notificadas en esa fecha. Después de ese proceso quedan 29 renuentes", precisaron. De estas 29, hay 10 que ya tienen asignación del Valor Único de Reconocimiento (VUR), por 70 salarios mínimos legales vigentes, para que puedan acceder a una vivienda legal, "pero no han querido hacer uso de este beneficio". Además, estas personas reciben auxilio de arrendamiento por un lapso de un año.

Leonor (prefirió no dar su apellido), una recicladora que vive en el sitio hace ocho años, dijo que en esos años construyó su casa, con tablas y material reciclado. Allí vive con sus tres hijos de 16, 9 y 6 años. La mujer agregó que no recibió la notificación que le dejaron pegada a la puerta, porque, al parecer, una persona del barrio se la arrancó. Esta mañana, tras llegar de trabajar, se encontró con el operativo y dice que no tiene a dónde ir. A esta hora está dialogando con funcionarios del Distrito



La zona es aledaña a la ronda del río Bogotá, situación que también ponía en riesgo la integridad de los ocupantes, indicaron funcionarios de la Alcaldía Mayor.

El lugar muestra varios puntos con muchos residuos y falta de aseo. Foto: Michael Cruz/ EL TIEMPO

Jenny es otra recicladora que habitó en la zona de invasión durante 12 años. Desde marzo se retiró y recibió un subsidio de vivienda, que dice es por un año. Ella tiene tres hijos, quienes estudian ahora en un jardín del barrio. Apunta que su vida cambió al irse a una vivienda formal, pues ya no tiene problemas con los servicios públicos. Hoy vive en el segundo piso de una vivienda del barrio Las Acacias.



A quienes debían desalojar se les incluyó en varias rondas de servicios, como parte de la atención social dispuesta por la Administración. Durante la diligencia se adecuó un espacio con oferta institucional y social, que incluye a la Secretaría de Hábitat y la Caja de la Vivienda Popular, entre otros.

BOGOTÁ