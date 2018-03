Operadores recogerán escombros clandestinos, ¿fin de la pesadilla?

En 20 días se espera que la ciudad comience a sentir el impacto de la recolección de los escombros que son arrojados de forma clandestina a la calle. Además, que se haga evidente la reducción de los puntos críticos que no son otra cosa que los sitios donde los ciudadanos, comerciantes y carreteros sin escrúpulos, arrojan de forma habitual todo tipo de basuras.

Así quedó establecido en las cinco adiciones contractuales que se firmaron esta semana con los concesionarios que recogen los residuos ordinarios domiciliarios, los mismos que entraron en operación el pasado 12 de febrero con el nuevo esquema de aseo.



El monto destinado oscila entre los 4.200 millones de pesos para el área más compleja hasta 2.000 millones para la más pequeña y cubrirá lo que queda del 2018, según la información preliminar que conoció EL TIEMPO.



Por ley, los escombros no están dentro de la tarifa de aseo que paga el usuario y por eso su recolección no quedó contratada en la licitación del nuevo modelo. De ahí que el Distrito se vio en la obligación de llamar a los mismos operadores para que hagan esa tarea a un valor de 91.000 pesos por tonelada recolectada, dineros que saldrá de las arcas presupuestales de Bogotá.



El anuncio fue hecho por el secretario de Hábitat, Guillermo Herrera, en medio de la rendición de cuentas de la gestión del 2017 de la Administración Distrital. Se calcula que a diario son arrojadas a la calle unas 500 toneladas de escombros de construcción, muebles, sanitarios, baldosa, ladrillos partidos, maderas inservibles y bloques de cemento, entre otros materiales, junto con la basura ordinaria (húmeda),



En un primer diagnóstico, los concesionarios detectaron 828 puntos críticos. Sitios como la vía férrea de Paloquemao o puntos como la foto que acompaña esta información, tomada en la tarde de este jueves, evidencian la problemática: en este caso, sobre la 32A con 23, la vía está taponada y los automotores se ven obligados a transitar por el andén.



Esta zona parece tierra de nadie: ni las autoridades locales ni distritales ni la Policía han aplicado sanciones efectivas a una problemática que está asociada a la proliferación de ratas, cucarachas, moscas, malos olores y a la población habitante de la calle que llega allí a rebuscarse o a armar cambuches. Según los contratos firmados, los operadores tienen unos diez días para adecuar su flota de volquetas, montacargas y operarios especializados en este tipo de trabajo.



También incluye la recolección de animales muertos que no superen los 50 kilos de peso. Lo que no está contemplado es la recolección de llantas, ni limpieza de grafitis, tema que deberá salir más adelante mediante licitación.



En Engativá y Barrios Unidos, por dar unos ejemplos, que corresponde a la ASE 4 y que opera Bogotá Limpia, se van a necesitar dos volquetas de 14 metros cúbicos, 2 minicargadores, un planchón y 10 operarios para atender 125 puntos críticos donde se arrojan unas 2.000 toneladas al mes.



En el caso de la ASE 1 a cargo de Promoambiental que atiende la zona oriental que va desde Usaquén hasta Usme, se estima que hay 300 puntos críticos pero aún está por establecer el número de toneladas que se producen en esos sitios. En Suba, que maneja de Área Limpia, deberán enfrentar 55 puntos en estas condiciones.



Los materiales son depositados en una zona especial del relleno sanitario de Doña Juana, donde están autorizados para la separación de materiales. Los escombros se utilizan como materiales pétreos para adecuar las vías y facilitar el ingreso de camiones. La madera y otros materiales van para reciclaje y aprovechamiento.



Tal y como lo informó EL TIEMPO en la edición del domingo pasado, expertos y críticos de la Administración alertaron sobre el vacío que hay en pedagogía, cultura ciudadana y autoridad para el manejo de residuos y este es, precisamente, uno de los que más impacto negativo genera en toda la ciudad.

