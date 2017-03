Operador Tranzit del SITP entra en proceso de salvamento

Tranzit SAS invocó ante la Superintendencia de Sociedades que la situación de operación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en Usme representa un grave riesgo latente que amenaza la capacidad de la compañía para cumplir con sus obligaciones durante los próximos 12 meses.



La Superintendencia de Sociedades, mediante resolución, encontró que hay razones para admitir al operador en un proceso de reorganización y le impuso las acciones que deberá cumplir mientras dura ese proceso, entre estas abstenerse de realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios.



En el expediente que entregó a la Supersociedades, Tranzit expuso cinco puntos que en su criterio tienen a la empresa en problemas financiaeros.



Tranzit S.A.S. es una empresa de objeto único, creada para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros dentro del esquema del SITP para la zona 13 (Usme) sin operación troncal.



La operación de las rutas mediante el ‘SITP Provisional’ no se encuentra integrada con la operación de las rutas del SITP, cuya implementación se viene llevando a cabo en desarrollo de los contratos de concesión.



El ‘SITP Provisional’ es remunerado mediante pago en efectivo, no cuenta con un sistema de control de flota y no cuenta con una interventoría externa que revise las condiciones de operación ni las condiciones de mantenimiento de la flota.



El ‘SITP Provisional’ afectó el proceso de desintegración física de la flota a cargo de los concesionarios del SITP, puesto que muchos propietarios encontraron en este sistema la forma de seguir operando rentablemente sus buses.



El ‘SITP Provisional’ genera en condiciones de desigualdad, una competencia por la demanda de pasajeros cuya atención legal y contractualmente corresponde a los concesionarios del SITP.



En este momento en la Superintendencia de Sociedades está en marcha el proceso liquidación judicial de la Empresa Gestora Operadora de Buses SAS (Egobus) y del Operador Solidario de Propietarios Transportadores (Coobus), dos operadores que pidieron intervención y no lograron resultados en el proceso. La liquidación fue ordenada el año pasado por la Supersociedades.



La Supersociedades dijo en un comunicado que Egobus y Coobus están imposibilitadas para realizar operaciones en desarrollo de su objeto social, toda vez que, únicamente, conservan su capacidad jurídica para desarrollar los actos necesarios tendientes a la inmediata adjudicación del patrimonio.



Por ahora, TransMilenio se ha comprometido a que tanto el proceso de Tranzit como el de Coobus y Egobus no afecten la prestación del servicio a los usuarios.



