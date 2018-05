¿Quién es el único oferente que operaría el TransMiCable en Bogotá?

Si Cable Móvil, el único oferente que se presentó en la licitación del TransMiCable de Ciudad Bolívar, cumple con todos los requisitos exigidos en los pliegos de contratación, sería actualmente el virtual ganador del contrato para operar durante cinco años y medio este sistema de transporte, un negocio de 91.000 millones de pesos.



Este consorcio, conformado por Transdev de Chile con el 50 por ciento y la Fábrica Nacional de Autopartes (Fanalca) con el otro 50 por ciento, sería el responsable de transportar 3.600 personas hora sentido en las 164 cabinas que tendrá la operación, desde el portal Tunal hasta la estación el Mirador en la parte alta de esta localidad. En total se beneficiarán con este medio de transporte 700.000 habitantes del sur de la ciudad.

TransMilenio (TM) señaló que Transdev Chile es una filial de Transdev Francia y es uno de los operadores más grandes del mundo en transporte público. Según su página web, esta empresa tiene operación en Colombia con Connexión Móvil, uno de los operadores de TM; en Chile opera Redbus Urbano; en la India maneja la primera línea del metro de Mumbai. También tiene presencia en Francia, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Finlandia, Irlanda, Suecia,Reino Unido, Israel, España, entre otras.

La empresa Fanalca, por su parte, es un grupo económico del Valle del Cauca y como organización empresarial hace presencia en el transporte de pasajeros y de desechos sólidos. Incursionó en el tema de provisión de servicios de transporte hace 20 años con TransMilenio. Son accionistas de Ciudad Móvil y en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del consorcio GMóvil.



¿Pero, se puede adjudicar a un solo oferente? Según el abogado Cristián Carranza, secretario académico de la Universidad Mauela Beltrán, sí se puede hacer mientras el oferente cumpla a cabalidad los requisitos que exige el estatuto de contratación y los pliegos de condiciones.



Pero en caso de que este concesionario no cumpla con los requerimientos que se establecen se declara desierta la adjudicación del contrato... “y se debe hacer otra licitación dentro de los cuatro meses siguientes”, aseguró el abogado experto en contratación Guillermo Dávila.



EL TIEMPO conoció el contrato que se firmaría entre TransMilenio y la empresa ganadora de la licitación. Establece que el consorcio debe instalar el circuito cerrado de televisión, los controles antievasión, los tableros electrónicos y los equipos de megafonía. También debe presentar el plan de atención integral para personas en situación de discapacidad, entre otros detalles, lo que deberá hacerse durante los primeros seis meses denominados de preoperación.



Ya durante la etapa de operación y mantenimiento, según el contrato, el consocio debe mantener operativo el centro de control operacional y registrar allí todas las incidencias relacionadas con el proyecto, además de mantener en perfecto estado la totalidad de las instalaciones durante la duración del contrato, y mantener vigilancia en las estaciones del TransMiCable, entre otras obligaciones.

El traspié del proceso

Hay que tener en cuenta que este proceso de adjudicación sufrió un traspié el 7 de abril cuando se suspendió temporalmente, ya que uno de los interesados en el proyecto señaló presuntas irregularidades en los pliegos y presentó una solicitud de recusación contra varios funcionarios de TransMilenio. En ese momento, los consorcios que querían participar en la licitación manifestaron que los requisitos los dejaban por fuera de este concurso.



Tanto el sector Movilidad como TM concluyeron que no había lugar a la recusación y por lo tanto se reabrió el proceso para la adjudicación del operador del TransMiCable el lunes 16 de abril y se cerró al día siguiente, a las 4:30 de la tarde. Llegó un solo oferente.



“La estructuración de los pliegos definió unas características mínimas que garantizaban la seguridad de la operación del sistema TransMiCable. Estas condiciones buscan que no se tengan inconvenientes desde el punto de vista financiero, administrativo y operacional del que sería el operador del cable”, dijo TM.

Agregó que “oferentes como los nacionales, podían presentarse de diferentes formas o alianzas, puesto que sus indicadores financieros no son los mejores y en este sentido, deberían buscar alternativas para poderse presentar”.





