Ola de apoyo a patrullera agredida por un excandidato a la Cámara

“Yo me gano 20 veces más que usted. Yo sí tengo carrera, yo soy especialista, yo no me gano un milloncito de pesos”.



Estos fueron algunos de los vituperios con los que el abogado Hernando Félix Zabaleta Echeverry, excandidato a la Cámara por Bogotá, agredió verbalmente a la patrullera Karen Granados, cuando ella le impuso un comparendo por estacionarse en una vía arteria de la capital, esta semana.



El video, en el que se observa al hombre diciendo: “Mami, mañana me le manda un oficio al director de la Policía”; “Yo mañana voy a la Procuraduría, a ver si usted tiene para el abogado para defenderse, porque yo sí”; “Mañana tiene una quejita disciplinaria”, se hizo viral, mientras que la patrullera recibió todo tipo de apoyos en las redes sociales.

Comportamientos como el de este individuo deben tener la máxima sanción. Total respaldo desde @Bogota @SeguridadBOG a la Patrullera de @TransitoBta que fue agredida, irrespetada e insultada por este señor. Con @PoliciaBogota emprenderemos acciones legales contra este individuo. pic.twitter.com/2bimSfR1PA — Daniel Mejia (@DanielMejiaL) 31 de marzo de 2018

A esta moción se unieron del director de la Policía, general Jorge Nieto; el secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía; miles de ciudadanos y también la Secretaría de Movilidad, que este sábado defendió el parte impuesto por la patrullera.



A través de un comunicado, la entidad indicó que el desconocimiento de la ley no puede ser excusa para no cumplirla. “La infracción fue impuesta de manera correcta”, sentenció, pues Hernando Zabaleta se estacionó sobre una vía arteria, y el artículo 76 del Código Nacional de Tránsito lo prohíbe.



En su momento, Hernando Zabaleta le dijo a la patrullera Granados: “Ese partecito son 300.000 pesos, pero a usted la hago destituir”.



Sin embargo, la Secretaría de Movilidad reveló que, revisando el historial de multas del abogado, se encontró que tiene un proceso pendiente con la entidad por lo que “le decretó el embargo de sus productos financieros por el incumplimiento de un acuerdo de pago, el cual presenta un saldo de 1’494.670 pesos”.



Valoro como Director de Tránsito las muestras de solidaridad de muchos ciudadanos que rechazan la patanería y ofensa de un reprochable personaje, hacia una mujer Policía que cumplía con su deber. — Ramiro Castrillon (@Grlcastrillon) 31 de marzo de 2018

Todo nuestro respaldo para la señorita Patrullera Karen Granados. Las normas de Tránsito son convenciones universales hechas para salvar vidas y garantizar la movilidad de todos los usuarios. — Ramiro Castrillon (@Grlcastrillon) 31 de marzo de 2018