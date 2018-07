La estrategia para que empresas les abran la puerta a discapacitados

A su izquierda, un tablero indica ‘25 prendas por hora’. Es la meta de Heidy Gutiérrez, una mujer tímida que vive concentrada en su máquina plana. Cuando se gira para vernos, su rostro no refleja los 42 años que dice tener. Nos sonríe, se lleva su mano a los labios y nos la extiende. Nos está diciendo gracias.

Ella trabaja en la fábrica Dugotex S. A. hace tres meses. Señala que son pocos los lugares en donde ha podido trabajar, pese a que hace décadas maneja máquinas de coser. Y su limitante no es que Heidy viva con sordera profunda, sino que las empresas le cierran las puertas cuando se enteran de su condición.



Ella nació así y se alejó de su familia porque la rechazaron. “Aprendí a ser independiente, aunque a veces sea difícil y me demore en conseguir trabajo”, nos describe con señas mientras una intérprete nos hace las veces de puente.



Heidy es una de las 54 personas que viven con alguna condición de discapacidad y que desde hace 5 meses se han ido vinculado a alguna empresa bogotana, gracias a la Ruta de Empleo para personas con Discapacidad del Distrito, que golpea puertas a los privados para abrir vacantes para esta población.



A Dugotex, la multilatina que es dueña de marcas como Pague Menos o Diane & Geordi, Heidy entró con otros dos jóvenes que pasaron por un estricto proceso de selección, pues como explica Roxana Mendoza, la gerente de recursos humanos, se les puso en igualdad de condiciones como cualquier otro operario.



“La Agencia de Empleo del Distrito y las secretarías de Desarrollo Económico y de Integración Social se acercaron a nosotros en el momento en que elaborábamos un proyecto para contratar personas con alguna discapacidad. Nos enviaron 10 candidatos y luego de las pruebas solo tres pasaron”, reseñó Roxana.

Ella pone toda la disposición para entendernos. Al inicio, la meta de prendas por hora era baja pero hoy ya iguala a sus compañeras FACEBOOK

TWITTER

Las oportunidades

Existen varios mitos cuando se habla de contratar a un persona que vive con alguna condición de discapacidad. Así las resume Juan Miguel Durán, secretario de Desarrollo Económico y quien fue delegado por la Alcaldía de Bogotá para ser el presidente del Consejo Distrital de Discapacidad:



“Entre los temores se encuentra que no son personas aptas para realizar las tareas que se les asignan, o que una empresa puede terminar con problemas si los contratan y luego los despiden por no cumplir con las metas estipuladas, lo cual es falso”, indicó Durán.



Dugotex fue una de las que les abrió las puertas, y la oportunidad cayó en el momento que era para Heidy, quien llevaba más de un año buscando empleo, y pidiendo prestado a amigos y conocidos para poder vivir.



Ana Mery Manrique es la supervisora de Heidy, y asegura que siempre hay una forma de comunicarse con ella, pues hasta ahora solo ha aprendido lo básico en lenguaje de señas. “Pero ella pone toda la disposición para entendernos. Al inicio, la meta de prendas por hora era baja pero hoy ya iguala a sus compañeras”, indicó.



Cerca de Heidy trabaja Andrés Felipe Sandoval, de 28 años. Él es hipoacúsico, es decir que a diferencia de su compañera, él alcanza a percibir algunos sonidos, y lee los labios de quien se comunica con él, por lo que sirve de intérprete con sus otros compañeros.



Vive con su esposa, con la que lleva 15 años y con un su hijo de seis años. “Él sí escucha”, señaló el joven mientras manipulaba una máquina fileteadora, en la sección de fajas.



Según relata, lleva 5 años trabajando con máquinas de coser. Duró cinco meses sin empleo, y luego ingresó a Dugotex. “Esos meses me tocó apretar mucho la liquidación de la anterior empresa para poder sobrevivir, porque no es fácil que nos den empleo”, indicó.

El 10 por ciento de la planta

En Industrias Alimenticias San Nicolás, una compañía que comenzó hace seis años con las uñas y hoy hace pan para varias empresas y cadenas reconocidas, se pusieron la meta de que el 40 por ciento de su planta de empleados sea de población en condición de discapacidad.

Yeison Sánchez se dedica a la panadería. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Así lo relató María Nelly Bastilla, gerente de la empresa. “Las personas que viven con alguna discapacidad son más aplicadas, cuidan más su puesto, son más dedicadas y hacen su trabajo con amor. Tienen una disponibilidad para ayudar muy grande, y eso es lo que mejora el ambiente”, explicó.



Hoy de los 180 empleados que tienen, 18 llegaron por la ruta de empleo. Es decir, ya representan el 10 por ciento.



Uno de ellos es Jean Carlo Jaimes, quien aspira al título de contador. “Apenas se gradúe, lo contratamos como nuestro profesional”, indicó María Nelly.

Jean Carlos Jaimes, de 26 años, es contador en una empresa. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Jean Carlo es de Cúcuta y llegó hace 5 meses a Bogotá. “A nosotros nos cierran las puertas por presentar una condición física, y no se fijan en nuestras capacidades. Por eso todos los días demostramos que trabajamos igual que los demás”, recuerda el joven, que aspira a especializarse en auditoría. Y María Nelly concluye que la única discapacidad que existe “es la de la cabeza, la que nos hace pensar que hay personas limitadas, cuando en realidad todos podemos hacer de todo”.

MICHAEL CRUZ ROA

EL TIEMPO

En Twitter: @M_CruzRoa

Miccru@eltiempo.com