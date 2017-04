Alcaldía de Bogotá buscaría que valorización se pague por cuotas

Hasta cinco años de plazo tendrían los contribuyentes para pagar el cobro por valorización para obras nuevas en la ciudad. Esta contribución sería para los estratos 4, 5 y 6, según lo manifestó el alcalde Enrique Peñalosa.

Este anunció hace parte del paquete sobre el proyecto del cobro sobre valorización que será presentado al Concejo de Bogotá en mayo próximo y que la Administración Distrital espera sea aprobado.



“En esta administración no hemos hecho ningún aumento a los impuestos; al contrario, hicimos una reforma del pago en el impuesto predial que puso topes y que les rebajo a cientos de personas el valor en este pago”, manifestó el alcalde Peñalosa.



Este cobro de valorización se vería reflejado en algunos sectores industriales y será pagado por 15 de cada 100 bogotanos y se utilizará para grandes obras, agregó el Distrito.



En el Plan de Desarrollo se tiene estipulado que con el nuevo impuesto por valorización se podrían recaudar más de 1 billón de pesos.



“Solo cuando ya se tengan los estudios definidos y se determinen las zonas que más requieren obras de infraestructura en la ciudad se tomará la decisión y se presentará al cabildo distrital”, describió Yaneth Mantilla, directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

En los estratos 1, 2 y 3 no se haría cobro de valorización, sino que las obras se pagarán con recursos de la ciudad y se priorizarán estos proyectos; con esto, el Distrito lo que busca es equidad y que paguen quienes tienen más poder adquisitivo.



“Parte del costo de los proyectos los asumen los estratos 4, 5 y 6, porque están directamente beneficiados por las obras, y este cobro no afecta a las personas de menores ingresos porque en estas zonas no se hace cobro por valorización”, manifestó Darío Hidalgo, experto en movilidad y columnista de EL TIEMPO.



Dentro de los proyectos por los que se cobraría este impuesto estarían una parte de la troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª y algunos andenes para los peatones.

No se hará doble cobro

Cabe recordar que la Administración Distrital manifestó hace unos meses que las obras por las que los bogotanos ya pagaron valorización no se volverá a cobrar y el déficit, que según el IDU es de 304.000 millones de pesos, lo asumirá el Distrito con recursos ordinarios



“Estas construcciones hacen parte del acuerdo 523 del año 2013 y en total son 10 proyectos, entre los que se encontraban el deprimido de la calle 94, entregado el pasado 22 de marzo y la avenida La Sirena (calle 153), que va desde la carrera 7.ª a la 9.ª y que se entregó el 31 de marzo pasado”, señaló el IDU.

Más proyectos

Otras obras por valorización que ya fueron pagadas son: la intersección de la avenida Rincón con avenida Boyacá; la intersección calle 63 con avenida Boyacá; avenida Boyacá desde la calle 170 hasta la 183; calle 63 desde la carrera 70 hasta la avenida Boyacá; avenida El Rincón desde la avenida Boyacá hasta la carrera 91; y la calle 183 (avenida San Antonio) desde la avenida Boyacá hasta la carrera 54D.



BOGOTÁ