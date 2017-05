Renuevan acueducto y alcantarillado en 15 localidades y en Soacha

Barrios que durante décadas han tenido precarios sistemas de suministro de agua y peores redes de desagües residuales y de aguas lluvias en Bogotá tendrán durante los próximos cuatro años una solución definitiva a sus problemas.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado anunció este lunes que comenzó la renovación de 251 kilómetros de redes en barrios de 15 localidades (y en Soacha) con las que se espera erradicar los malos olores, evitar inundaciones en épocas de lluvia y mejorar el drenaje de esos sectores. Las mayores inversiones serán en alcantarillado, aunque hay proyectos puntuales en acueducto.



Se invertirán 716.000 millones de pesos en estas obras, dentro del paquete de 3,3 billones que ejecutará la Empresa de Acueducto en el gobierno de Enrique Peñalosa y que también incluye el mejoramiento del sistema Chingaza y de la planta de Tibitoc.



Este programa priorizará a 124 barrios que serán legalizados durante la actual administración, pero incluye otros sectores que requieren renovación y rehabilitación urgente de las redes para mejorar los servicios de agua y alcantarillado. Este lunes, el alcalde visitó Bosa, donde ya comenzaron en barrios como Piamonte y Los Naranjos.



En Bosa, una de las localidades más beneficiadas con las inversiones, los primeros barrios por intervenir son El Retazo, El Toche, San José y Piamonte, donde se espera garantizar la recolección de aguas lluvias y residuales y mejorar el drenaje del sector.

Además de Bosa, con la renovación de redes también se beneficiarán las localidades de San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Usme, en el sur y suroriente de la ciudad; Fontibón, Barrios Unidos y Engativá en el centro y noroccidente; sectores del norte como Chapinero y Santa Ana Occidental, y la localidad de Suba.



El estimativo del Acueducto es que al menos dos millones de personas se beneficiarán directamente con estas obras, con las que además esperan generar alrededor de 39.000 empleos directos e indirectos durante su ejecución.



Una de las grandes obras contempladas en este paquete está relacionada con la intervención de la zona aledaña al parque El Virrey, en el norte, donde se renovarán de manera integral las antiguas redes de acueducto y alcantarillado del barrio El Chicó. En los próximos tres años se ejecutará la primera de tres fases que tiene el proyecto.



En esta primera etapa se busca mejorar la prestación de los servicios, controlar los encharcamientos en las vías y eliminar los malos olores por el rebose del canal.

Se invertirán 58.000 millones de pesos. Se beneficiarán 37.000 personas.

Algunas obras en los barrios

Construcción de redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial para los barrios Cerros Orientales y conexos.



Rehabilitación del interceptor Abraham Lincoln y construcción del emisario final de aguas lluvias del barrio Tunjuelito.



Optimización de las estaciones reguladoras de presión y renovación de las redes de acueducto y obras anexas para disminuir daños y mejorar tuberías.



Rehabilitación del sistema matriz Vitelma-Piedra Herrada-La Fiscala en Usme.

Rehabilitación de estructuras en plantas Laguna y El Dorado.



Optimización de los sectores hidráulicos y mejora en los puntos críticos de la red de acueducto de Engativá, Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo.



Diseño de obras de estabilización por remoción y rehabilitación del canal Pardo Rubio.

‘En 2019 estaremos ciento por ciento en redes’: EAB

El gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB), Germán González Reyes, aseguró que al terminar el 2019 Bogotá estará al ciento por ciento en sus redes.



¿Cuánto están invirtiendo?



En los últimos tres meses del 2016 comprometimos 800.000 millones de pesos por licitaciones, y lo importante es que ya estamos empezando a ver las obras, ya hay contratistas en la calle. Para redes y rehabilitación de redes y sistemas de acueducto y alcantarillado tenemos previsto 716.000 millones de pesos para los siguientes tres años. Y estamos viendo ya obras en Bosa, en Engativá y en Chapinero, en la parte del Chicó.



¿Qué es lo del Chicó?



Es una rehabilitación, porque allí llevan 50 años de obsolescencia. Es uno de los barrios que tuvo una transformación absolutamente grande en los últimos 20 años y nos quedamos con las mismas redes de hace 50. Cuando uno va entre la 88 y la 100, y la 7.ª y la autopista se ven las obras y están los tubos gigantescos que estamos poniendo.



¿Están trabajando en barrios legales e ilegales?



Estamos retomando el tema de legalizar barrios. Hay un programa de 124, de los cuales 20 están en Bosa. Vamos a llevarles el acueducto y el alcantarillado, y tenemos multimillonarias inversiones en barrios legalizados pero que requieren rehabilitar sus redes para tener un mejor servicio. Para evitar inundaciones y que no haya malos olores. Vamos a legalizar barrios en Bosa, que por no ser legales hoy no tienen los servicios públicos, están en malas condiciones. No tienen vías, no tienen acueductos, no tienen los servicios públicos, y nosotros lo que vamos a hacer es ponerles las redes. Solo en Bosa se legalizarán 20 barrios.



¿En Chingaza también van a invertir?



Es lo que llamamos la optimización y modernización del sistema de abastecimiento, y en Chingaza tenemos nuestra planta de tratamiento de Wiesner, que es maravillosa, y vamos a hacer una ampliación y una modernización. Ahí vamos a invertir cerca de 120.000 millones de pesos. Y para la planta de tratamiento de Tibitoc invertiremos otros 130.000 millones de pesos. En Chingaza serán 98.000 millones de pesos.

O sea, Bogotá se pone al día con alcantarillado...



Una de nuestras metas es tener el ciento por ciento de cobertura de acueducto y alcantarillado a finales del 2019 en Bogotá.



BOGOTÁ