Tras 11 días de emergencia, nuevos operadores asumieron el aseo

A las 3 de la tarde de este domingo, el secretario de Hábitat, Guillermo Herrera, dio por superada la crisis por la recolección de basuras que se desató el primero de febrero, cuando algunos trabajadores de Aguas de Bogotá aupados por los sindicatos dañaron 68 vehículos recolectores y paralizaron el servicio a 3,2 millones de personas en 12 localidades.

Mientras los cinco nuevos operadores del aseo, que ganaron la licitación para operar el servicio durante los próximos ocho años, terminaban de alistar su flota de camiones y su equipo de trabajadores, Herrera informó que durante los once días que duró la emergencia se recogieron más de 26.511 toneladas de residuos de las localidades en crisis y se atendieron 738 puntos críticos de concentración de desechos.



Aunque este domingo todavía se apreciaban zonas con basura en la ciudad, Herrera dijo que la emergencia ya se dio por superada, y el último día de trabajo con el equipo de contingencia se concentró en el barrido de las calles y la recolección de residuos en algunos puntos.



El empalme con los nuevos operadores fue esta madrugada, aunque se esperaba que después de las 12 de la noche los camiones del antiguo esquema de aseo siguieran llegando al relleno sanitario con los últimos viajes de basura recolectados durante la emergencia y porque los antiguos contratos expiraron a la medianoche. El sábado, los nuevos operadores del aseo recibieron las últimas capacitaciones e incluso se adelantaban procesos de formalización de contratos, exámenes médicos y entrega de uniformes.



La firma Promoambiental, que tendrá la zona 1 (Sumapaz, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, La Candelaria, Chapinero y Usaquén), en principio trabajará con 50 vehículos, de los cuales 42 son compactadores. Esta semana llegará a 60 con la incorporación de barredoras.



Esta es una de las firmas que anticipó su entrada en operación, pues zonas como Chapinero, San Cristóbal, Usme y el centro estaban a cargo de Aguas de Bogotá y todavía presentaban ayer algunos puntos con residuos, que esperaban atender en la noche para comenzar a garantizar áreas totalmente limpias.



“Vamos a prestar los servicios de recolección domiciliaria, barrido manual, barrido mecánico, corte de césped, poda de árboles. Pueden esperar un excelente servicio con todo el compromiso y responsabilidad”, dijo Zandra Mantilla, del operador Lime.



“Tendremos alrededor de 500 trabajadores y la idea es prestar la mejor calidad de servicio”, confirmó Guillermo Cerezo, gerente general de la firma Área Limpia, nuevo operador de la localidad de Suba.

Los cambios graduales que habrá en los próximos ocho meses

Con la entrada de los nuevos operadores, el primer efecto que pueden esperar los bogotanos es una rebaja de 10,5 por ciento en la tarifa en mayo y el cubrimiento de las áreas rurales que hasta ahora no tenían servicio.



Desde el primer día, los nuevos responsables del servicio tendrán que garantizar áreas limpias en las zonas que les fueron adjudicadas para la recolección, barrido y transporte de los residuos no aprovechables.



Hoy se firma oficialmente el acta de inicio de los contratos y ocho días después deberán consignarle a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) 174.297 millones de pesos que ofrecieron en la licitación y que serán utilizados para cubrir actividades de limpieza que no están en el esquema tarifario.



Una fecha clave es el 12 de agosto, cuando deben ingresar camiones totalmente nuevos y con combustible limpio en toda la ciudad. El 12 de octubre deberá empezar la instalación de alrededor de 10.000 contenedores en toda la ciudad.



Se garantizará su recolección mecánica y su limpieza permanente, que incluirá el manejo de lixiviados (líquidos contaminantes de las basuras).



Con la plata en efectivo que entregarán los cinco operadores, se espera aumentar en un 50 por ciento el barrido de las calles, la instalación de canecas para los excrementos de las mascotas en los parques, la recolección de llantas del espacio público, el retiro de cambuches y la limpieza de postes, muros y puentes. Las prioridades de cada área las definirá la Uaesp y las ejecutará el operador responsable de cada una de las áreas.

Estos son los 5 operadores

Estos son los operadores que empezará a ver desde hoy en las localidades.



ASE 1: Promoambiental. Localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz. Identificación: camiones de color azul.



ASE 2: Lime S. A. ESP. Localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, Teusaquillo y Tunjuelito. Identificación: camiones de color rojo.



ASE 3: Ciudad Limpia. Localidades de Kennedy y Fontibón. Identificación: amarillos.



ASE 4: Bogotá Limpia. Localidades de Barrios Unidos y Engativá. Identificación: verdes.



ASE 5: Área Limpia. Localidad de Suba. Identificación: blancos con letras de color anaranjado.

