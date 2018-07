¿Podrá el nuevo operador de Doña Juana acabar con las moscas y olores?

Para cumplir con los acuerdos financieros y técnicos que firmó con la Superintendencia de Servicios Públicos, evitar la intervención del Distrito –que ya le ha impuesto varias multas con ultimátum a bordo–, sortear los procesos por presuntos incumplimientos ambientales y solucionar de fondo los problemas históricos como los inconvenientes con los vecinos de los barrios Mochuelo Alto y Bajo, por las moscas y los malos olores, el Centro de Gerenciamiento de Residuos ( CGR) le entregará la operación de Doña Juana al grupo francés Suez.

Así lo estableció EL TIEMPO luego de las negociaciones adelantadas en los últimos meses y que quedaron en firme tras la decisión de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) de aprobar el incremento de la tarifa por tonelada de residuos, la cual pasa de un promedio de 18.000 pesos a 40.000, más o menos.



El ingreso de la compañía estaría para darse, a más tardar, a mediados de agosto.

Aunque aún falta conocer detalles de la negociación, como el monto que se les pagará a los franceses y el cronograma detallado de actividades, lo que se sabe es que si lo ven rentable, el grupo se queda con el 51 por ciento de la concesión.



Mientras tanto, Suez deberá iniciar todo el proceso de reingeniería en un relleno al que a diario le llegan en promedio 6.200 toneladas de residuos, de las cuales apenas recupera el 1,7 por ciento, y soporta la carga de 700 viajes de camiones que entran y salen cada 24 horas con un promedio de 10 toneladas cada uno.



Además, recibe una herencia de dificultades, como los derrumbes de miles de toneladas que han provocado la declaratoria de emergencias, como la de hace más de 20 años o la última que se decretó en octubre del 2015, cuando más de 800.000 toneladas se desplomaron.



Entre los retos que tendrá que resolver Suez están, en primer lugar, las relaciones con la comunidad por los malos olores, las moscas y otros vectores que proliferan en los barrios Mochuelo Alto y Bajo y que han llevado a que en repetidas oportunidades los habitantes bloqueen las vías y realicen asambleas permanentes por falta de soluciones definitivas.



Para superar esto, la nueva tarifa deberá cubrir la construcción de un dique en arcilla que se calcula sería superior a los 30 metros de altura para que evite que los olores lleguen a las viviendas aledañas, que la panorámica de los ciudadanos no sea una montaña de basuras y que logre el control definitivo de los insectos.



Doña Juana tiene entre sus responsabilidades apoyar los proyectos productivos de los ciudadanos de la zona. Se sabe que han respaldado de forma tangencial la creación de empresas de detergentes, cultivo de fresas, fábrica de camisetas, entre otros, pero esta es una deuda social por saldar.



Diferentes fuentes señalaron a EL TIEMPO que, en cálculos preliminares, la inversión al año 2023 podría ser superior a los 200.000 millones de pesos. Esto, claro está, teniendo en cuenta que el valor de la tarifa para el manejo por tonelada de basura arrojada a Doña Juana se duplicó.



Tal y como lo informó en su momento la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), el impacto en el bolsillo de los ciudadanos por este componente no será superior a los 275 pesos en estrato uno y de 3.225 pesos para el estrato seis. Dicho aumento se haría efectivo entre octubre y noviembre.



Además, en reiteradas oportunidades los ambientalistas, vecinos de la zona, como Yurani Muñoz, y en constantes debates en el Concejo de Bogotá se han prendido las alarmas sobre el tema de los lixiviados, el agua sucia que escurre de la basura. De hecho, el pasado 23 de mayo se activó el plan de contingencia en Doña Juana ante el temor de un derrumbe por acumulación de gases y aguas sucias.



Así las cosas, entre las grandes inversiones que están pendientes figura la planta de tratamiento de esas aguas, las cuales hoy están acumuladas en una piscina gigante porque la planta actual no da abasto. El Distrito ha dicho que esta será una de las plantas más modernas de América Latina.

Arreglo de vías es vital

Los expertos en temas de rellenos sanitarios han llamado la atención sobre la falta de cierre definitivo de las zonas que se van rellenando. Los sitios donde hoy se dispone la basura, como lo reconoce el CGR, no son compactados, y se cubren con una membrana de plástico, se fumigan y se finalizan con arcilla. La expectativa es que cada zona compactada, cerrada y sellada se vea verde.



Se calcula que hoy hay más de 200.000 metros cuadrados que están sin cierre definitivo.



Y hay un tema que afecta el día a día de la inmensa mayoría de ciudadanos ajenos a lo que pasa en Doña Juana: la demora de la recolección de las bolsas de la basura por el mal estado de las vías.

En promedio, un camión debe demorar no más de 50 minutos o una hora en entrar, ubicarse en la plataforma, descargar y salir para otro recorrido. Pues bien, la entrada a Doña Juana es una cadena de cráteres que acaba hasta con el más moderno de los camiones. Y a esto se suma que las vías secundarias son un jabón donde se entierran, lo que causa demoras de más de tres horas.



Se espera que en un año y medio, Doña Juana esté funcionando también con buldóceres, retroexcadoras y compactadoras nuevos, con vías en perfecto estado, aprovechando mejor los residuos y con una operación que le permita seguir por más tiempo y sin afectar a los ciudadanos.



La pregunta es ¿logrará hacer todo eso?



Hugo Parra Gómez

@hugoparragomez