Heridas en el cuello y en la mano, secuelas de víctima de robo en Suba

Una herida en el cuello, siete puntos en la mano, una cirugía y la pérdida de los nervios del dedo meñique de su mano derecha fueron las secuelas que le quedaron a la más reciente víctima de un atraco en el puente de la estación de TransMilenio 21 Ángeles, en Suba.



El pasado domingo 2 de julio, al mediodía, la joven universitaria caminaba por el puente para llegar a la estación del sistema cuando un hombre se le atravesó; ella reaccionó de inmediato y lo empujó; sin embargo, el hombre la tomó del cuello y la amenazó con un cuchillo.

“Yo intenté quitarle el cuchillo para que no me cortara, pero me botó al piso, me cortó el dedo, me arrastró y me cortó la muñeca para que le entregara el celular”, relató la víctima a las cámaras de Citynoticias.



“Ya se había pedido seguridad. En el sector se han hecho varias reuniones con la Policía, y la respuesta de ellos es que no hay suficiente personal, y a mí me parece muy triste que uno tenga que salir con miedo todo el tiempo”, concluyó la joven.



El presunto agresor quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector.



