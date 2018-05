Bicicarga es la nueva modalidad de la BiciEscuela

Tras cinco años de enseñar a los bogotanos a montar en bicicleta tradicional, el colectivo ciudadano BiciEscuela implementó a sus clases la modalidad de bicicarga. Se trata de una bicicleta, a la cual se le adecua un remolque que normalmente se utiliza para trasteos, mudanzas, para transportar objetos pesados o, incluso, para pasear con la mascota.



“Tenemos profes voluntarios que dan lecciones con esta modalidad, las llamamos ‘clases especiales’ porque se debe solicitar con anticipación”, dijo Esteban Palacios, uno de fundadores del colectivo. Normalmente entrenan un sábado cada 15 días, cerca del coliseo cubierto El Campín; no se cobra, pero sí se pide un apoyo voluntario de mínimo 2.000 pesos por persona, dinero que usan para comprar los materiales de las clases.

“Las personas toman clases de bicicarga para aprender a manejar la bici correctamente y poder conseguir trabajo en plazas de mercado, llevando las compras de las personas hasta las casas”, relató Esteban. Por ejemplo: Katherine Amaya, una joven universitaria, en sus tiempos libres se dedica a trastear lavadoras, trabaja para una familia que las alquila. “Se debe tener un conocimiento previo sobre la bicicarga; el peso y el tamaño dificultan los recorridos; si no lo hace podría ocurrir un accidente”, comenta.



Dilia Lucía, una integrante de la BiciEscuela, explica: “La bicicarga es un vehículo versátil, que permite a las madres llevar a los niños al colegio, llevar las mascotas, las compras del almuerzo, sin que sea un ‘camello’ hacer las diligencias”.



“Yo debía tomar TransMilenio para llevar a mis hijos al colegio, con la bicicarga me ahorro dinero, tiempo, me evito apretujones y puedo llevar hasta el perro”, relata Lida Moreno mientras se alista para ir por los niños.



Sin embargo, no importa el tipo de bicicleta que usted prefiera, la BiciEscuela se encarga de enseñarle desde cero todas las modalidades.

No importa la edad:

Una de las personas que más conmovieron a los profesores del colectivo fue Conchita, una adulta mayor de 78 años que quiso aprender a montar bici. “Ella fue la alumna más especial que tuvimos; tan pronto aprendió a mantener el equilibrio, no quería que la ayudaran. Se divertía, reía y se concentraba. Además, les dejó un mensaje a muchos alumnos. Siempre decía: ‘No importa la edad’ ”, recordó Esteban.



Por su parte, Luis Alejandro Garzón aprendió a montar bici a sus 25 años y hoy en día se va a Italia a hacer el mismo recorrido de los ciclistas profesionales en el Giro de Italia.



“Empecé en la BiciEscuela hace 4 años; conseguí un trabajo y tenía la opción de desplazarme en bicicleta o a pie, tuve que caminar a diario más de 3 horas seguidas, me daba vergüenza no saber montar en bici”, cuenta el joven.

Para Luis Alejandro, llegó el día anhelado en el cual podría superar sus miedos y dejaría de sentir vergüenza.



“Por primera vez descubrí en menos de 20 minutos lo que se sentía tener equilibrio sobre 2 ruedas”, relata emocionado.



“La escuela tiene un programa de 7 sesiones en las que se busca que las personas que empiezan desde cero vayan aprendiendo no solo a montar en bici, sino también normas para el ciclista y mecánica básica”, explicó Esteban.



“No hay discriminación de edad, no hay burlas si te caes, nos invaden las ganas de superarnos a diario, como lo decía Conchita, mejor tarde que morirnos con las ganas”, concluye Esteban Palacios.



Si usted está interesado en formar parte de la BiciEscuela, puede escribir al correo electrónico: biciescuelabogota@gmail.com.





LUISA SÁNCHEZ

Especial para EL TIEMPO

En Twitter: @lusanchez1240

BOGOTÁ