Distrito garantizará seguridad para la corrida de toros del domingo

En medio del congreso de Espacio Público que se desarrolla en Bogotá, y en donde el alcalde de Bogotá señaló que recuperarlo para el disfrute de los ciudadanos es una garantía para la calidad de vida de sus habitantes, hizo un llamado para respetar que los bogotanos se comprometan a respetar las aceras.



“Debemos tener claro que el espacio público peatonal es tan sagrado como nuestra vivienda, porque allí es donde pasa nuestra vida”, indicó.

Frente a la captura del subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel William Sánchez, explicó que en el año y medio que duró en ese cargo en la capital del país, “el coronel ha sido un excelente subcomandante, íntegro y ha cumplido muy bien su labor. No puedo entrar a juzgar por lo que haya pasado anteriormente porque no tengo conocimiento”, indicó.



Aclaró que pese a que la Constitución establece que el alcalde “es el comandante de la Policía de la ciudad, es el gobierno nacional el que define quién es el comandante, subcomandante de la Metropolitana, de manera que no fui yo quien lo eligió", indicó.



Por otro lado, este domingo habrá corrida de toros en la capital y en medio de la discusión de la consulta antitaurina, el mandatario explicó que “en Bogotá hay toros porque la Corte Constitucional ordenó que hubiera corridas. Ojalá que nosotros tuviéramos la autonomía, pero fue la Corte quien decidió", afirmó el alcalde.



Además, agregó que como lo ordena la ley, el Distrito garantizará la seguridad de los asistentes a la corrida. "Nosotros vamos a proteger a los ciudadanos que vayan a toros, y esperamos que en los próximos meses, cumpliendo con el mandato de la Corte Constitucional podamos realizar la consulta antitaurina, para que sean los bogotanos quienes decidan si habrá más toros o no", enfatizó.

Aclaró que los grupos antitaurinos podrán realizar las manifestaciones a las afueras, porque es su derecho, pero no permitirán "lo abusos que se presentaron hace unos meses, pese a que teníamos miles de policías en la zona. Incluso los terroristas aprovecharon el que sabían que hacíamos estos operativos para proteger a los taurinos, para poner la bomba que mató a un policía", señaló.

"Nosotros siempre hemos estado comprometidos con proteger a los taurinos, y garantizar la protestas de los antitaurinos", concluyó.



