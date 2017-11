A pesar de las lluvias, los niveles del río Bogotá no se han afectado

La temporada invernal no ha afectado el comportamiento del caudal del río Bogotá.

Así lo confirmó Fabio López, gerente de servicio al cliente del Acueducto, quien aseguró que el afluente se encuentra en un estado normal.



La afirmación es posible gracias al monitoreo que hace la entidad a través de 15 estaciones ubicadas a lo largo del cauce y que recolectan información del caudal de los ríos Bogotá, San Cristóbal, Teusacá y Tunjuelo. Además, de los canales Cundinamarca y Salitre.



Siete de las terminales son exclusivas del río Bogotá, mientras que las demás trabajan con los otros fluviales.

De esta manera pueden detectar si se presenta alguna anomalía y avisar a los organismos de emergencia para que acudan a los lugares afectados.



“Es de gran utilidad para las entidades que integran el Sistema Distrital de Emergencias, especialmente en tiempos de lluvia. Según los niveles registrados, el sistema implementado por la Empresa de Acueducto de Bogotá reporta una alerta de color verde cuando el nivel es normal y roja cuando el nivel es más alto”, aseguró la empresa.



Pero el monitoreo no es exclusivo de la entidad pública, los ciudadanos también pueden hacer seguimiento de los niveles en la plataforma que habilitó la Empresa de Acueducto en el sitio web: www.acueducto.com.co, ingresando a la opción de ‘Nivel del río en tiempo real’.



La plataforma también sirve de insumo para que los ciudadanos estén alertas y no se dejen engañar por falsas alarmas, sobre todo en la temporada de lluvias que irá hasta mitad del mes de diciembre, según el Ideam.



Por ejemplo, en el sector de Puente de la Virgen, los niveles aumentaron el 4 y el 18 de noviembre a causa de las fuertes lluvias que se presentaron esos días. Asimismo, otro de los factores que altera el estado natural del afluente en épocas de lluvias es la cantidad de basura que es arrojada allí por los ciudadanos. De hecho, el Acueducto ha retirado cerca de 51.000 toneladas de desechos durante 2017 en los diferentes canales que alimentan al río. Por esta razón el Distrito hace un llamado para que los habitantes de la capital tomen conciencia y no contaminen el río para evitar inundaciones provocadas por la mano del hombre.

