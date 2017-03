‘No solo es multar al colado, se debe verificar que pague la sanción’

“Se debe obligar a pagar de inmediato la multa a quién se sorprenda colándose en TransMilenio para que no quede la sensación de impunidad al cometer este delito”, esta es una de las medidas que propone el experto en transporte Felipe Clark, directivo de Alto Evasión, para disminuir el número de colados en el sistema.



Este profesional también ha asesorado a la empresa de transporte Transantiago de Chile, en este tema. Hoy, esta empresa registra un 30 por ciento de evasión, siendo una de las más grandes de Latinoamérica. El experto habló con EL TIEMPO sobre la experiencia en la capital chilena y lo que se podría hacer en Bogotá.



¿Cuál es el gran motivo para que la gente se cuele?



En Transantiago, según las encuestas de percepción, el 45,5 por ciento de los usuarios, aseguran que no paga su pasaje por frescura, porque se pasan de listos. El 22,8 por ciento dice que lo evade porque el servicio es malo y un 18,5 por ciento cree que a la gente no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes, por lo que terminan colándose.



¿Qué se debe hacer?



Lo primero es que el sistema de transporte debe entregar la mejor experiencia de servicio de cara al usuario. Esto no tiene que ver solo con la operación de los buses (frecuencia de rutas, certidumbre de la llegada), sino contar con vehículos cómodos, paraderos de espera dignos, un sistema seguro y con información clara y disponible. Con esto como base, se podrían ocupar de los problemas de evasión de manera más efectiva.



¿Y la sanción al evasor en dónde queda?



Se debe implementar un marco regulatorio que fortalezca el control de la evasión, a través del pago inmediato de la multa. A esto se debe sumar una red de recarga robusta para que los usuarios no se escuden en que no pueden adquirir pasajes al momento de necesitarlos.



¿Por qué es tan difícil controlar la evasión?



Esta tiene un alto componente conductual, por lo que para disminuir la evasión hay que trabajar sobre la conducta y la cultura de los usuarios. Estos cambios conductuales toman tiempo y por lo mismo, la estrategia debe ser clara, firme y precisa desde el primer momento para hacerla cumplir.



TransMilenio no tiene estadísticas de cuánta gente evade el pasaje, pero a simple vista se ve, ¿tienen algún estimado de cuántos colados hay diariamente?



Cuando uno ve a simple vista que hay evasión es porque el porcentaje es mínimo de un 20 por ciento, lo cual es preocupante, más aún en un transporte con estaciones, ya que en general en sistemas tipo metro la evasión no es superior al 10 por ciento, por contar con infraestructura física, torniquetes y guardias.



¿Qué dicen de los colados, los que pagan el pasaje?



La inconformidad de quienes pagan es muy grande con respecto a los colados en el caso de Chile. Incluso, han pedido, como reivindicación social, que todos paguen porque finalmente el transporte se va a encarecer por culpa de los evasores. En Colombia hay un caso más preocupante y es que por ingresar de manera ilegal han muerto en accidentes de tránsito varias personas.



Con el alza en el pasaje en abril, ¿se incrementará el número de colados?



Puede ocurrir, pero lo relevante para que no suceda es prevenirlo fortaleciendo el marco legal, la seguridad y las campañas educativas y de cultura ciudadana.



