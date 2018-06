Se descarta presencia de explosivos en la calle 77 con carrera 11

La Policía de Bogotá descartó este martes que en el parque de la calle 77 con carrera 11, cerca a un CAI en la localidad de Chapinero, se hubiera dejado una carga explosiva. Pese a que por redes sociales se alertó sobre esta posibilidad, expertos de la Policía realizaron un procedimiento en el que se confirmó no había nada irregular en la zona.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, "se descarta con carga controlada algún tipo de explosivos, se trata de basura". Adicionalmente, informaron, en este tipo de procedimientos se aplica un material similar al de un extintor para descartar la presencia de explosivos.



En este sentido, la Policía Metropolitana de Bogotá hizo un llamado a la calma y a no propagar información que no se haya confirmado para no generar pánico entre la comunidad.

BOGOTÁ