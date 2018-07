No admiten acción contra estación de TM en el parque Nacional

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no admitió la acción popular instaurada por ciudadanos que consideran que la construcción de TransMilenio (TM) por la carrera 7.ª afecta el patrimonio del parque Nacional.

La decisión fue tomada por el magistrado Óscar Armando Dimaté Cárdenas, quien les dio tres días a los demandantes, Karin Irina Kuhfeldt Salazar, entre otros, para que aporten las constancias en contra del presunto incumplimiento del Ministerio de Cultura para la protección de ese bien.



Tras conocer la decisión, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) emitió un comunicado en el que se señala que el magistrado “decidió que no había pruebas que demostraran que se había hecho el requerimiento de protección del parque ante el Ministerio de Cultura”.

Según el IDU, “en la acción popular se pide el cambio de una resolución y un plan especial de manejo y protección del patrimonio, temas que no serían necesarios puesto que se intervendrá la zona de andén y no las edificaciones o las áreas que declaran patrimonio al parque”.



El Distrito ha informado que en la 7.ª, “solo se intervendrá el 0,4 por ciento del parque Nacional, para reconstruir el espacio público, garantizar dos carriles de circulación para los vehículos particulares (tráfico mixto) e implementar una estación de TM, que beneficiará a 30.000 pasajeros cada día”.



El pasado 11 de julio, como lo informó EL TIEMPO, rectores de las universidades Javeriana, los Andes, Tadeo Lozano, Rosario, Central, Cesa y Distrital manifestaron su respaldo al proyecto urbano sobre la 7.ª, que incluye una troncal de TM entre las calles 32 y 200, tras señalar que será una obra positiva. EL TIEMPO se comunicó con los demandantes pero no dieron declaraciones.



