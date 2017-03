¿Bogotá corre el mismo riesgo de Medellín por contaminación del aire?

Ante la declaratoria de alerta roja en Medellín por los altos niveles de contaminación del aire, en especial en su zona céntrica, la pregunta que ha salido a flote ahora es si Bogotá va por el mismo camino, dado que también presenta un incremento de su parque automotor, carros chimenea y concentración de partículas contaminantes.



Los puntos más neurálgicos, según el mapa de monitoreo de las últimas horas, señalan que las estaciones del suroccidente como Kennedy, Puente Aranda, Sevillana y Carvajal son las que presentan niveles altos.

Esto, según la Secretaría Distrital de Ambiente, se debe a las industrias, fábricas y también a los camiones, volquetas y tractomulas que ingresan a la ciudad por esa zona y que en su gran mayoría utilizan diésel como combustible.



La contaminación se mide en PM 2,5 que es el polvillo que sale, por ejemplo, de las vías que no están pavimentadas o de otras fuentes, como las industrias, y que pueden llegar a los pulmones, lo que genera problemas graves de salud.



Y la otra medida es el PM 10 por material particulado que emiten automotores que usan diésel y que afectan garganta, ojos y nariz.



En Bogotá, las autoridades ambientales y de salud les salieron al paso al tema y descartaron la declaratoria de una emergencia similar a la de la capital antioqueña.



Consideran que el aire de la capital, en general, está por debajo de los indicadores máximos permitidos en la norma nacional, aunque reconocen que en algunos momentos del día el pico de contaminación aumenta de forma considerable en unos puntos.

Así lo señalan los monitoreos de las últimas 24 horas y también los reportes oficiales de seguimiento de la calidad del aire de los últimos años en la ciudad, que, aunque no son los mejores, no están para pensar en restricciones drásticas de movilidad.



El secretario de Ambiente, Francisco Cruz Prada, le dijo a EL TIEMPO que las cifras se deben manejar de forma responsable y con protocolos de medición y no mediante suposiciones. Dijo que, por ejemplo, las cifras de PM 10 en el 2014 estaban en 65 microgramos por metro cúbico y que a hoy están en 42 mg/m³.



La otra medición, que es la que más afecta a los niños, la PM 2,5 mg/m³, en el 2014 el reporte fue de 33 mg/m³ y en el 2017 está en 23 mg/m³.



Estas cifras indican que hay una reducción en el riesgo de que un menor respire alguna de estas partículas que, por lo general, cuando llueve es cuando más se asientan en la superficie, como lo explicó el experto en salud pública de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández.

Plan rezagado

Sin embargo hay un factor que es clave a la hora de la medición: el viento.



Por fortuna, dicen tanto los funcionarios como los conocedores del tema, Bogotá no está rodeada de montañas sino que tiene una especia de ‘válvula de escape’ que permite que el aire circule: la Sabana.



Para Hernández, de nada sirve una declaratoria de alerta roja si no se toman medidas efectivas como el cumplimiento del plan decenal de descontaminación del aire, el cual se formuló para el periodo 2010-2020 pero que no solo no se ha cumplido sino que hay un rezago de varios años.



Esto es, entre otras medidas, la utilización de catalizadores para descontaminar, el uso de combustibles limpios, la reconversión de la flota de taxis, la chatarrización, la restricción al uso de vehículos que usan ACPM (diesel), la educación ciudadana y la formación de conductores.



Para el catedrático, en algún momento la mala calidad del aire de Bogotá sí puede superar en puntos determinados a Medellín, pero, insistió, hay un rezago de administraciones anteriores. Por eso insistió en que ninguna ciudad se va a descontaminar por un decreto. De hecho, cuando se declara la alerta roja en una ciudad significa que hay restricción al uso del automóvil, no se puede utilizar, por ejemplo, la bicicleta o realizar actividades deportivas ni en espacios abiertos ni en sitios cerrados como gimnasios.

Hasta el momento, se han cerrado siete industrias en Medellín por no cumplir protocolos para evitar la contaminación. Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO

El secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, añadió que la situación actual por enfermedades o infecciones respiratorias no son producto de la contaminación sino por el pico de la ola invernal que sacude a Bogotá y a todo el país.



Morales aclaró que la contaminación sí afecta la salud pero que hoy no es un determinante. Advirtió que es un tema mundial, y que se deben tomar medidas como desincentivar el uso del automóvil y estimular el uso de modos alternativos de movilidad como el uso de la bicicleta y otros.

Alerta sobre la calidad



En un informe publicado en EL TIEMPO el pasado mes de octubre, expertos como Néstor Rojas, director del grupo de investigación Calidad del Aire de la Universidad Nacional de Colombia, dijeron que afirmar que el aire de Bogotá es bueno no corresponde a la realidad. “Me parece irresponsable que la Secretaría diga eso. Lo que sí corresponde a la realidad es que el nivel de contaminación es moderado, pero no quiere decir que está bien”, comentó el académico.



De igual manera, el experto Edison Yesid Ortiz, investigador de la Universidad Nacional advirtió en dicho informe que la SDA debe preocuparse más por la contaminación visible, es decir el humo emitido por los vehículos, porque “afecta más a las personas y generalmente la metodología usada por la red dificulta la publicación de una alerta temprana u oportuna en estos casos”.

Control en las cinco entradas

Los vehículos de carga, los buses de servicio intermunicipal, las fábricas y las industrias están en la mira de las autoridades ambientales de Bogotá y Cundinamarca.



Ayer la Secretaría Distrital de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional (CAR) anunciaron operativos conjuntos en las entradas a Bogotá, con el fin de controlar y sancionar a las fuentes móviles y fijas que contaminan el aire.



También se van a realizar exámenes a los vehículos de pasajeros en las terminales de transporte.



El anuncio fue hecho por el secretario distrital de Ambiente, Francisco Cruz y el director de la CAR, Néstor Franco.



Los puestos de control estarán sobre la calle 80, autopista Norte, Fontibón, calle 13 y autopista Sur en Soacha.



Entre tanto, técnicos de la SDA intensificarán operativos en la empresas, fábricas e industrias donde se han detectado mayores niveles de contaminación.



En la mira están al menos 15 empresas señaladas por la SDA de contaminar, las cuales están pendientes de decisiones por parte de entidad.



A comienzos de marzo, la SDA selló de forma preventiva tres vertimientos de tres empresas.



Durante el 2016, se impusieron 112 sellamientos.



De igual forma, Cruz Prada dijo que se han realizado 60.000 controles a vehículos e inmovilizado 1.500 por no cumplir la norma ambiental.



