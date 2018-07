Distrito espera atender 4.000 niños sin jardín antes del 13 de agosto

La semana pasada, tras el fin de las vacaciones escolares de mitad de año, los padres de unos 4.000 niños se encontraron con que 62 jardines infantiles adonde llevan a sus hijos no les iban a prestar más el servicio. Esto, por la obligación de la Secretaría Distrital de Integración Social de ceñirse a una nueva normativa del Gobierno Nacional, que pretende eliminar casos de corrupción en procesos de contratación pública.



Desde el lunes pasado, los acudientes tuvieron que quedarse con los pequeños (entre 0 y 5 años de edad) en casa, o pedirles a vecinos y familiares que les ayudaran a cuidarlos. Ediles, concejales y organizaciones de padres han manifestado su preocupación y han exigido soluciones.

Fanny Gutiérrez, edila de Fontibón y voz crítica, calificó como un despropósito lo que ocurre, pues en su localidad son unos 700 los menores afectados.

La normativa que ha generado esta coyuntura es el Decreto 092 del Gobierno Nacional, que entró a regular los convenios de asociación y contratación con entidades sin ánimo de lucro.



“Ha tenido un efecto muy positivo en controlar el abuso que había por parte de distintos entes, pero esa misma regulación debe aplicarse en la contratación de los jardines cofinanciados, lo que ha generado inconvenientes”, explicó la secretaria de Integración Social, Cristina Vélez.

En mayo pasado, esa cartera abrió un concurso público para la adjudicación de 8.000 cupos (cantidad que atienden los denominados jardines cofinanciados, los cuales operan organizaciones sociales sin ánimo de lucro), pero solo se pudieron adjudicar 4.000. ¿Por qué? Las organizaciones que los cubrían no se presentaron, pues no comprendieron los nuevos términos, o se presentaron y no cumplieron condiciones que son subsanables, o incluso porque la ubicación de su planta física está en zonas de alto riesgo y eso los descartaba.



Situaciones similares se presentaron con centros para atención de niños con discapacidades y adultos mayores.

Frente a las dificultades para contratar, la secretaria advirtió que seguirán dos estrategias para dar soluciones: “Vamos a volver a abrir el concurso, para acompañar a aquellos que han sido operadores nuestros y casi que llevarlos de la mano, para que puedan cumplir con las condiciones”.

En lo referente a los jardines que están en zonas de riesgo, será la Secretaría de Integración la que entrará a operar de forma directa, en espacios con condiciones óptimas.

Compromiso

Ante los interrogantes generados por la comunidad y los padres, la titular de Integración Social se comprometió a resolver el asunto a más tardar el 13 de agosto: “Durante las próximas tres semanas, los menores irán reingresando, y no se recortará ni un solo cupo”.



Una vez saldados dichos procesos, la atención para los chiquitos quedará garantizada hasta noviembre del 2019, precisó el Distrito.

Bogotá tiene unos 182.000 niños en condiciones de vulnerabilidad, y todos son atendidos por la Administración. De estos, 53.000 acuden a jardines infantiles, que operan con varias modalidades.



El primer tipo es el que funciona de manera directa a través de Integración Social; en estos son atendidos unos 34.000 menores. Después aparecen los jardines sociales, que son operados por las cajas de compensación y que perciben recursos del ICBF y la ciudad (unos 11.000 cupos), y en tercer lugar aparecen los cofinanciados, que operan organizaciones sociales sin ánimo de lucro (unos 8.000 niños).



“Todos los papás de estos niños (los 4.000 que no pudieron regresar la semana pasada) recibieron un paquete alimentario que suple las necesidades nutricionales durante este mes”, dijo Vélez.



Y a propósito de las dificultades con el Decreto 092, la Administración indicó que ese es un tema que está sobre la mesa de empalme con el entrante presidente Iván Duque, pues la normativa, que lleva un año implementándose, requiere ajustes que permitan llevarla a cabo sin perjudicar asuntos claves como la atención a los niños.



