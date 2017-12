Las trágicas muertes de menores de 10 años en las vías de Bogotá

María Hoyos caminaba por la carrera 58c con calle 130 junto a su hijo de dos años cuando, a eso de las 7:30 de la noche del miércoles pasado, el menor se soltó de la mano de su madre y corrió hacia la calle. Un Renault Megane negro no alcanzó a frenar cuando el niño se atravesó y lo arrolló.

Según la información que la familia le entregó a la Policía de Tránsito, el conductor del vehículo llevó inmediatamente al menor a la Clínica La Colina, cercana al sitio del accidente, pero Diego Cadena, de dos años y once meses, murió en el centro asistencial por la gravedad de los golpes que sufrió. Las autoridades están revisando las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer los hechos.



Este año se han presentado 11 accidentes de tránsito que han cobrado la vida a menores de 10 años en Bogotá, de acuerdo con los reportes recibidos por la Policía de Tránsito. La cifra en el 2016 fue de 13 hechos. Eso significa que la reducción fue del 15 %.



Hace dos semanas, en la madrugada del viernes 15 de diciembre, se registró un accidente en el puente de la calle 94 sobre la autopista Norte. Un camión, en el que viajaba un menor de 12 años junto a su padre, pasó por un desnivel y la puerta por la que se encontraba el niño se abrió y este cayó a la vía porque no estaba usando cinturón de seguridad. Las llantas traseras del vehículo le pasaron por encima y el niño murió instantáneamente. El conductor del camión, el padre del menor, en medio de su dolor, intentó lanzarse del puente pero fue socorrido por la Policía.



Otro caso que involucró un camión se presentó en el sur de Bogotá, en el sector de Bosa La Libertad, el 21 de septiembre. Un menor de 10 años que cursaba cuarto de primaria y que hacía parte del programa distrital ‘Al colegio en bici’, perdió el control de su bicicleta y fue arrollado por un camión. También, en julio pasado, un taxi atropelló a Carlos Andrés Nava, quien llevaba en hombros a su sobrino de 3 años. El hecho se presentó en la calle 129 con carrera 87B, en el barrio Los Naranjos de la localidad de Suba. Tanto el adulto como el niño fueron trasladados a la Clínica del Country pero el menor murió en el camino al centro asistencial, no hubo nada que hacer.



Las autoridades recomendaron a los padres estar muy pendientes de sus hijos, especialmente en esta época, en la que puede haber personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol.



BOGOTÁ