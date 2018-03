Tras muerte de niño venezolano, Secretaría de Salud niega negligencia

Ender Xavier Fuentes llegó el pasado 5 de marzo al hospital Cami de Chapinero porque, según Marisol Canduri, su mamá, tenía el pecho, parte del rostro y la garganta inflamados. Asistieron a este centro público porque viven en el barrio Bosque Calderón, localidad de Chapinero.

“Llegué a las 2 de la tarde y me dirigí a donde estaba la secretaria para comentarle mi caso; pero no me quiso atender debido a que no tenía papeles de la EPS”, dijo la mujer. Canduri llegó hace cinco meses a vivir en este sector, junto a su esposo, el pequeño Ender y dos niñas, de 7 y 5 años.



Luego de cuatro horas de espera, según contó la mamá del menor, los llevaron donde la trabajadora social quien dio la autorización para el procedimiento porque se trataba de un menor de edad.



“Le quitaron la ropa, le tomaron la temperatura y estaba en 38 grados. Trataron de que abriera la boca, pero el niño no pudo abrirla”. A las 6 p. m. le hicieron tres sesiones de nebulizaciones y le suministraron cinco centímetros de acetaminofén. “Al terminar, la doctora me indica que el niño tiene un virus y solamente debía suministrarle acetaminofén cuando presente fiebre y se sienta mal”, aseguró Marisol.

Por la atención le cobraron $ 95.200. “Le digo que no puedo pagarle ese dinero, pero ella me insiste, diciéndome que debo hacerlo para sacar al niño del hospital”. El niño y su madre esperaron hasta las 10 p. m. dentro del Cami hasta cuando llegó el esposo de Marisol al hospital para cancelar el dinero.



Sin embargo, esa noche (en la casa) Ender Xavier no durmió, según cuenta su mamá, pues no podía respirar. “Seguí las indicaciones de la doctora y le di la cantidad de acetaminofén que ella me había indicado”. Al día siguiente, pese a la situación, ella decide no llevar al niño de nuevo al hospital porque, según la mujer, podrían cobrarle de nuevo.



El dia 7 de marzo, la psicóloga de preescolar donde estudiaba el menor fue quien le recomendó a Marisol llevar el pequeño al hospital, pero la madre se resistía a hacerlo, de nuevo, porque supuso que le cobrarían. Finalmente Eder Xavier es atendido en el hospital de Chapinero. “Pasadas dos o tres horas, remitieron a mi hijo al Hospital Simón Bolívar. Cuando llegué con él y lo ingresaron al hospital, presentó un paro cardiorrespitario que, de acuerdo con lo que me dijo la doctora, mi niño soportó las reanimaciones. Pero a las 8:30 de la noche recibí una llamada para que me acercará porque se había complicado mi hijo; al llegar, me enteré de que mi niño había fallecido cerca de las 8 de la noche”, dijo Marisol.



De acuerdo con la Secretaría de Salud, quien tiene a cargo la red de hospitales del Distrito, “siempre se le prestó la atención médica necesaria y oportuna”. Según la entidad, Marisol sí llevó al niño dos veces. “La segunda vez acudió muy tarde y el niño llegó muy delicado y por eso lo trasladamos al hospital Simón Bolívar”.



A este último hospital ingresó en muy malas condiciones y, lamentablemente, en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica (UCIP) falleció. La USS Simón Bolívar aseguró que se abstiene de dar información pues el caso está en manos de la Fiscalía y esto estropearía la investigación.

Respuesta del Distrito

Frente a los hechos, la Subred de Servicios de Salud Norte se permite informó que:



1. El menor de 15 meses de edad, fue llevado por la madre al servicio de Urgencias del CAPS Chapinero el 5 de marzo de 2018.



2. La valoración realizada por el médico de urgencias evidencia cuadro clínico de 24 horas de evolución consistente en “síntomas gripales de fiebre y malestar general con antecedente de contagio por la hermana de 7 años con igual cuadro”. Se le inició el manejo indicado para esta sintomatología y se dejó en observación por espacio de 3 horas, al cabo de las cuales se revalora y da salida con medicación, signos de alarma, recomendaciones especiales y solicitud de interconsulta por nutrición.



3. El 7 de marzo de 2018, la madre acude nuevamente con el menor al CAPS Chapinero, se clasifica como triage 1. Manifiesta que su hijo se agravó el 6 de marzo, pero que no lo llevó al médico por no tener dinero para los pasajes. El menor recibe la atención inmediata por los profesionales, teniendo en cuenta las condiciones clínicas en que llegó.



4. De inmediato se inicia trámite de remisión para manejo en III nivel por Pediatría; así mismo, se continúa atención con monitorización, canalización con líquidos endovenosos, oxígeno por cánula nasal y medicamentos de manejo. Se toman exámenes paraclínicos e imágenes diagnósticas.



5. El menor es trasladado a la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica (UCIP) de la USS Simón Bolívar. De inmediato se le inicia el manejo interdisciplinario. Pese al tratamiento instaurado evoluciona de forma tórpida, 8 horas después del ingreso a la UCIP el paciente presenta paro cardiorrespiratorio sin respuesta a maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, falleciendo a las 21:45 horas.



6. Teniendo en cuenta la evolución repentina de las condiciones de salud que presentó el menor, los médicos tratantes indican necropsia médico legal.



En conclusión, se evidencia que el menor recibió la atención de urgencias oportuna y pertinente en los casos en que la familia solicitó los servicios; de igual manera, se garantizó el traslado a una sede de mayor complejidad (la USS Simón Bolívar) en el momento en que el cuadro clínico así lo requirió, recibiendo los servicios médicos especializados. No obstante lo anterior y como es habitual en todos los casos de muertes infantiles, el caso está siendo analizado por el Comité de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaria Distrital de Salud y una vez se tengan los resultados de la necropsia se podrán establecer las causas del fallecimiento del menor y adoptar las conductas que se consideren pertinentes.



BOGOTÁ