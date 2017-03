Las dos historias del atraco a bus del Sitp donde niño resultó herido

Todavía no es claro cómo resultó herido con arma de fuego un menor de 7 años, en la localidad de Ciudad Bolívar, luego de que unos delincuentes intentaron asaltar un bus urbano –de los azules– del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Los hechos ocurrieron el domingo en la noche.



De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el conductor, que fue capturado tras el hecho, portaba un arma de fuego que habría accionado para impedir el atraco en el bus que conducía. Un proyectil disparado rozó la pierna izquierda del pequeño, que no revistió mayor gravedad para el menor.

Según el parte médico de la Secretaría Distrital de Salud, el niño ingresó la noche del domingo, en compañía de su madre, al hospital de Meissen, para que lo atendieran por la lesión que tenía en la pierna izquierda, a la mitad de la tibia, que no comprometió hueso o músculo. El lunes lo valoraron por cirugía plástica, para el manejo de la herida.



La Policía capturó al conductor luego de lo sucedido. “El señor quiso tomar la seguridad por su propia mano. Y por ello cayó en los delitos de porte ilegal de armas y de lesiones personales, con el agravante de que hirió a un menor de edad”, dijo el coronel Dairo Puentes, comandante Operativo de la Policía en Bogotá.



Sin embargo, Citynoticias obtuvo el testimonio de una pasajera del bus, quien aseguró que el conductor no portaba un arma, sino que en el paradero del sector de México, en Ciudad Bolívar, dos hombres armados ingresaron al vehículo y trataron de atracar a los pasajeros, pero el conductor los defendió y en el forcejeo con los ladrones se disparó el revólver que llevaba uno de los delincuentes.



“Iba por el Mochuelo Bajo y en el paradero de México, por la Boyacá, se subieron dos ladrones con armas de fuego a robarnos, uno de ellos comenzó a agredir al conductor y ahí fue cuando se detonó el arma de fuego”, aseveró la ciudadana.



El niño, de acuerdo a la usuaria, estaba en el andén del paradero y por eso ella no se dio cuenta de que resultó herido. El bus prosiguió su ruta. “Llegando a Meissen un taxi lo cerró (al bus), allí venían los familiares del pequeño. El papá se subió todo borracho y le iba a pegar al conductor. Fue ahí cuando él se enteró de lo que pasó con el niño”. En ese momento los usuarios tuvieron que defender al operador del bus.



La testigo aseguró que no es cierta la versión de la Policía de que el chofer fue el que abrió fuego: “Él no salió por la ventana a dispararles a los ladrones. Lo único que hizo fue reaccionar porque nos estaban agrediendo a nosotros”.



La mujer agregó que el arma quedó en la cabina del automotor: “Lo que hizo fue cogerla y dejarla a un lado, porque igual iban niños, y además estaba muy asustado”.



Anoche el conductor esperaba ser judicializado en la Unidad de Reacción Inmediata de Molinos. En TransMilenio informaron que mientras dura el proceso, el chofer no podrá volver a manejar ningún vehículo del Sistema Integrado de Transporte Masivo en Bogotá.



El gerente de la entidad, Gustavo García, aclaró que ningún conductor está autorizado para andar armado o con elementos contundentes; pero también llamó la atención sobre las continúas agresiones de las que son víctimas los empleados del sistema.



En lo que va corrido del año se han presentado 190 casos de agresiones contra conductores del SITP.



Con aporte de Citynoticias