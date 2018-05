Niña golpeada, grave en el hospital Santa Clara

Hasta este momento es poco lo que conocen las autoridades policiales de Bogotá sobre el caso de una niña de cuatro años golpeada y con señales de abuso. La información varía y la verdad es que la que se conoce no es coherente.



Según el mayor Luis Carlos Urrego, jefe del grupo de Protección a la infancia y a la adolescencia, la única versión que tienen hasta el momento es la de su supuesta cuidadora.

Ella le dijo a los investigadores que delegó el cuidado de la niña de cuatro años a una mujer que se identificó como la tía de la menor. “El problema es que tiempo después la pequeña tuvo una descompensación y se desmayó. Luego la suben a un vehículo y la llevan al centro médico El Guavio”. Esté último está ubicado en la de la calle 5a. No. 4 A-26 Este.



Según el mayor Urrego la dejan en ese lugar pero ante la gravedad de su situación de salud la remiten al hospital Santa Clara de Bogotá para que le realicen una intervención quirúrgica. “Tenía lesiones muy graves. Sufrió de golpes y hay señales de abuso. Ahora está en la Unidad de cuidados intensivos pediátrica”.



La información no oficial que se conoce por parte del hospital Santa Clara no es nada alentadora. Aunque el pronóstico es reservado, al parecer, las heridas son de gravedad, así como el abuso al que fue sometida. "No podemos revelar el parte médico, la historia clínica es un documento privado y confidencial. Lo que sí podemos decir es que se le está garantizado toda la atención a la víctima", dijeron funcionarios de la Secretaría de Salud.



Tampoco hay claridad sobre quiénes son sus padres o cuidadores reales, dónde vivía la niña, en dónde ocurrieron las agresiones en su contra.



Se confirmó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familia (Icbf) se pronunciará hoy en la mañana sobre este grave hecho.

REDACCIÓN BOGOTÁ

