Juez niega tutela en segunda instancia a Hollman Morris en caso Metro

En un fallo de segunda instancia, el juez 21 Civil del Circuito negó la acción de tutela instaurada por el concejal Hollman Morris en contra de la alcaldía Mayor de Bogotá, la Empresa Metro y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).

Según la decisión del juez, las respuestas que dio la Administración Distrital a los derechos de petición que instauró el concejal Morris fueron de fondo, claras y precisas. “Cabe recordar que esta acción no tiene como fin obtener una respuesta favorable a los intereses del petente (quien hace la petición), pues la función del juez se limita a procurar una respuesta a la petición y que esta sea de fondo, en forma clara, precisa y congruente con lo solicitado sin que necesariamente sea propicia al interesado, análisis que efectivamente efectuó el aquo”, señala el fallo de segunda instancia.



Así las cosas, el juez dejó sin sustento legal los argumentos de Morris, quien consideraba que las respuestas que le dieron a los derechos de petición no fueron eficientes, efectivas y congruentes a sus solicitudes por lo que le vulneraban sus derechos.



Por eso el juez considero que no se le violó ningún derecho fundamental porque según lo que se lee en la decisión, la tutela no es para una respuesta favorable o en contra del accionante, sino para garantizar los derechos fundamentales.



