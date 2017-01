¿Quién es la niña desaparecida por la que fue bloqueado TransMilenio?

El bloqueo que este martes en la noche afectó a los usuarios de TransMilenio que se movilizan por la avenida Caracas fue organizado por los familiares y allegados de Lucila Edith Contreras Maldonado, una menor de 14 años desaparecida desde el pasado 20 de enero.

De acuerdo con su madre, Lucila Maldonado, las autoridades no le han prestado atención al caso de su hija. Por esa razón decidió protestar en la estación Flores, el último sitio donde la niña fue vista. “Para que las autoridades le presten atención a gente de bajos recursos, como nosotros, deben pasar este tipo de cosas. Y lo volveré hacer si no me dan una respuesta concreta sobre lo que pasó con Lucila”, afirmó la mujer de 42 años.

Lucila Edith Conteras salió la tarde del 20 de enero del puesto de venta ambulante que tiene su madre, cerca del centro de eventos Royal Center. Se dirigía rumbo a su casa, en el barrio Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar. Según la versión de su familia, la menor ingresó a las 4:36 de la tarde a la estación Flores.

“Uno de mis hijos le dio unos termos que ella llevaba en una maleta y una bolsa con la bandeja que usamos para vender empanadas”, rememoró Maldonado. “La mandamos a esa hora para la casa porque ella odia irse en la hora pico”.

Sin embargo, la menor nunca llegó a su hogar. Lo primero que pensó su madre y sus cuatro hermanos era que había ido a la casa de su abuela, que vive en el barrio Prado Veraniego, o se había encontrado con una de sus tías, que reside en Suba.

“Ya eran las 11 de la noche y nada que aparecía la niña. A veces se quedaba dormida en el alimentador y no se bajaba en donde le tocaba, pero jamás llegaba tan tarde”, aseguró Maldonado.

En los videos de seguridad de la estación de TransMilenio se ve que Lucila Edith no toma el bus articulado rumbo a su casa sino que sale por la entrada norte. “También se ve que detrás de la niña va una muchacha y luego la alcanza en los torniquetes”, agregó la madre.

El Gaula de la Policía, que está a cargo del caso, maneja la hipótesis de que Lucila Edith escapó por desavenencias con sus padres o huyó junto a su novio. Ambas versiones son rechazadas por la familia de la menor, pues señalan que ella nunca tuvo peleas con sus padres y mucho menos estaba en una relación.

“La gente que conoce a mi hija la describen como una chica alegre, risueña y muy conversadora. Si estuviese triste por problemas familiares, esa no sería su personalidad”, puntualizó Maldonado.

Lucila Edith tiene cuatro hermanos y su familia viene de Montería. Llegó hace 7 años a Bogotá junto a su madre proveniente de Cúcuta. Este año tiene planeado ingresar a sexto grado de bachillerato, logro que sus allegados esperan apoyar cuando ella regrese.

*La divulgación de la información y la fotografía de la menor fue autorizada por sus padres.

BOGOTÁ