Después de vivir en el 'Bronx', pasarán Navidad con sus familias

En lo que fue el peor centro del crimen del país, el ‘Bronx’, las navidades y los festejos de año nuevo se iba como cualquier día, entre el humo de las drogas y los vejámenes a los que los ‘sayayines’ sometían a los más de 2.000 habitantes de calle que tenían como residencia este infernal lugar en pleno corazón de Bogotá.

Buena parte de ellos se perdieron por años de estar junto con sus familias en estas fechas especiales al ser dominados por la adición. “No pensaba en nada por la droga, olvidada totalmente de todo. Para nosotros un 24 no nos afectaba porque todo lo teníamos ahí mismo. Lo único especial era tomarse una sopa”, recordó Paula Andrea Yepes, que durante 13 años consumió bazuco, pero ahora lleva un mes de sobriedad y aspira a rehabilitarse por completo de su adicción. (Lea también: Los millonarios hilos que mueven la indigencia en el país)

Yepes completaba cinco diciembres sin verse con su familia, sin embargo, el pasado fin de semana volvió a reunirse con su mamá y hermanas, luego de que funcionarios de la Secretaría de Integración Social le ayudaran a ubicar a sus allegados: “Siento que se les quitó un peso de encima, porque ellos pensaban o que yo estaba muerta, en una cárcel, o en un hospital”.

En medio de abrazos, un plato de comida servido ahora sí en condiciones aptas de higiene, esta mujer les narró sus años de sufrimiento a la intemperie capitalina. “Les conté que la vida en la calle es muy dura y que toca sufrirla mucho para sobrevivir. Incluso les dije que llegué a prostituirme para tener mi dosis personal”, narraba.

Ahora esta mujer de 30 años, pero que por los estragos de los psicoactivos pareciera de 50, iniciará el 2017 con el firme propósito de continuar con su tratamiento.

Mientras que otros aspiran a irse de paseo con sus familias y dejar atrás el pasado de las calles, como es el caso de Danny García. "Vamos a viajar, tenemos planeado ir al Meta de fin de año. En Navidad estuve con mi mamá, mi hermana, mis tíos, y con mi novia que ha pesar de todo sigue firme conmigo", dijo.

García se perdió las navidades de 2014 y 2015 con sus seres queridos por estar en la 'L' hundido en el consumo del bazuco, algo de lo que se arrepiente porque en medio de su intoxicación los recordaba. "A pesar de que estuviera drogado, alucinando y todo, pensaba en las navidades pasadas que son fechas especiales, pensaba sobre todo en mi mamá, y me imaginaba que estaría llorando", narró.

Sin embargo, tras esta nueva oportunidad y en su proceso de rehabilitación, a la que llegó por el impacto que le produjo ser retenido por unos hombres que lo iban a torturar y la muerte de su abuela, Danny García comenzará el 2017 sobrio y con el deseo de retomar su vida. "La decisión está tomada y quiero hacer este proceso, pero salir a la calle es la única prueba de que superé la adicción", afirmó. (También: Fiscalía confirma nuevo hallazgo de restos humanos en el 'Bronx')

Una ilusión parecida es la que tiene Janner Madrigales que la adicción lo llevó a las calles, por lo que la Navidad del 2105 la pasó en un hogar de paso. "Este 31 aspiro a estar con mi familia, con mi señora madre y mis seis hermanos. No los veía hace un año", contó.

Pero su mayor deseo es poder reencontrarse con sus seis hijos que ya bordean la adolescencia, pero que a causa de su adicción al bazuco no vio crecer: "Mis tres hijos mayores están en Santa Marta porque allá se fue a vivir mi exesposa con su mamá, cuando perdí ese hogar; hace 10 años que no los veo. Mi mamá me dijo que apenas terminara el proceso me ayudaría para ir a visitarlos. Los mismo espero hacer con mis tres hijos menores, que no veo hace un año y medio".

BOGOTÁ