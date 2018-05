Museo del Chicó sí será afectado por TransMilenio

Los vecinos de la carrera séptima, a la altura de la calle 92, están pidiendo con insistencia que se aclare si es cierto que la troncal de TransMilenio que rodará por esa avenida va a afectar el Museo del Chicó, considerado patrimonio nacional.



En un principio, autoridades locales aseguraron que este emblemático lugar, de más de 33.000 metros cuadrados –convertido en museo desde 1976– no iba a ser tocado. Pero la propia Alcaldía confirmó que sí será afectado.

“Se calcula que, en un trazado diagonal de norte a sur, se empezará a coger para la obra 3 metros de manera progresiva, hasta completar 12,4 metros en la esquina de la calle 92”, explicó una funcionaria de Ingetec, la consultora que recibirá 10.200 millones de pesos por los estudios y diseños que, tras cuatro prórrogas, serán entregados finalmente el 6 de junio.



El plan es ampliar el andén y la vía para construir un puente que llevará el tráfico de la 7.ª a la Circunvalar, por la calle 92, eliminando el semáforo y el trancón que se hace en esa esquina.



Miguel Uribe, secretario de Gobierno, y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmaron la intervención y explicaron que van a comprar a precio comercial los metros del museo que se necesitan.

“Ya estamos trabajando con la Sociedad de Mejoras y Ornatos para buscar cuáles son las preocupaciones, pagar el precio justo y darles la compensación necesaria a los dueños”, dijo Uribe.



Y agregó que con la eliminación del semáforo de la 92 se busca descongestionar la vía, de sur a norte hasta la calle 100. Además, que para mover las torres y los muros en piedra de la tradicional edificación, el Distrito planea aplicar una técnica que se llama anastilosis.



Se trata de un mecanismo a través de la cual se reconstruyen monumentos por medio de una metodología de ajuste pieza por pieza.

“Trasladaremos el muro piedra por piedra, respetando la estructura para que quede exactamente igual”, dijo Yaneth Mantilla, directora del IDU.



De hecho, esa misma técnica va a ser usada para correr unos metros el gran muro de la fachada de Seminario Conciliar de Bogotá, ubicado en los mismos terrenos del Seminario Mayor.



Y según Ingetec, ese mecanismo ya había sido usado hace al menos 40 años para ampliar la séptima, que afectó incluso el propio Museo del Chicó.

‘No nos han notificado’

El trazado que Ingetec les está mostrando a los vecinos sobre la afectación del Museo toca unos centímetros de una de las casas de la entrada. Sin embargo, la casona principal, que data de finales del siglo XIX, no será afectada.



Pero sí está previsto intervenir sus jardines, específicamente 55 árboles, entre pinos, robles, eucaliptos, cordoncillos, palmas, cerezos y sangregados. Del inventario que hasta ahora ha demarcado el consultor, 30 se van a podar para que pase la obra; 18 se van a tumbar y tan solo 7 serán trasladados.



Carlos Roberto Pombo, presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornatos, le aseguró a EL TIEMPO que el Distrito no les ha oficializado los cambios en el Museo del Chicó, como están afirmando sus funcionarios.



“No nos han hecho ofrecimiento formal de la compra ni nos han indicado con detalle las áreas afectadas. En el comité intergremial de la semana pasada, el secretario de Gobierno solamente expuso en términos generales el proyecto. Solo se han tenido reuniones informales con Ingetec y el Catastro”, dijo Pombo.



Vecinos se pronunciaron en similar sentido y dijeron que se van a oponer a que el Museo sea intervenido.



“Me parece un atropello porque, por leyes de construcción y patrimonio, este tipo de edificaciones no se pueden tocar. Se van a llevar una parte de una de las casas de la entrada y árboles que llevan décadas en el lugar y que son un pulmón de la ciudad.



Nos van a convertir la zona en una avenida Caracas”, le dijo a este diario una de las vecinas que viven al frente del Museo del Chicó. Y agregó que frenaron las protestas porque a ellos también les habían dicho que ya no iban a tocar el emblemático lugar.



Sobre la tala de árboles, Ingetec explicó que estudios ambientales indican que algunos no pueden ser trasladados por su tamaño.



“Hemos hecho dos reuniones en este sector específico de la séptima para informar cuál será el trazado”, explicó la funcionaria de Ingetec y anunció que después del 6 de junio todos los estudios y diseños de la polémica megaobra serán públicos.



En total, la construcción de TransMilenio por la 7.ª está tasada en cerca de 2,4 billones de pesos y arrancaría a finales del año.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

Twitter: @uinvestigativa