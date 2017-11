'Mujeres no pueden pedir cambio de implantes de seno si ya caducaron'

08 de noviembre 2017 , 12:00 a.m.

Según el alto tribunal, toda mujer que se practique este tipo de cirugías debe tener claro que todos los implantes tienen fecha de caducidad y por lo tanto es su responsabilidad tener el mayor cuidado para no afectar su funcionamiento.



El caso estudiado es el de una mujer a quien la Corte le negó su pretensión de que la EPS le cambiara los implantes, con el argumento de que éstos se le habían deteriorado, o que temía que se rompieran por cualquier compresión. “No pasa de ser una situación previsible en este tipo de cirugías estéticas”, dijo la Corte.

La Corte analizó diferentes situaciones y consideró que además de que el aumento de senos es seguro, el cambio de prótesis por miedo a que estas se afecten no es un procedimiento incluido en el Plan Obligatorio de Salud.

Colombianos siguen cayendo en la trampa de las pirámides

Nueve años después de caerse la pirámide más grande de Colombia y a pocos días de que su cerebro, David Murcia Guzmán, regrese al país, el proceso de liquidación y reparación de las víctimas no ha terminado. A la fecha a cada uno se le ha devuelto solo un millón doscientos mil pesos, y aún falta que se resuelva el lío por un lote en Bogotá que no ha podido ser entregado al agente liquidador para que lo ponga en venta.



En Citynoticias consultamos además cómo ha evolucionado el fenómeno de las pirámides en Colombia, según la Superintendencia Financiera la esencia de estos negocios no ha cambiado pero el modus operandi de quienes captan dinero sí se transformó. En los últimos 9 años esta entidad ha intervenido más de 580 esquemas similares a DMG.

