Las mujeres de Bogotá le temen a la noche

Lugares que carecen de iluminación, senderos en malas condiciones, alta presencia de hombres en las calles, dificultad para acceder al transporte público y poca presencia de agentes de policía son algunas de las variables que las mujeres de Bogotá determinaron que ponen en riesgo su seguridad, a la hora de transitar por la ciudad después de las seis de la tarde.

La Secretaría Distrital de la Mujer adelanta desde el 2014 un proceso de georreferenciación y mapeo del espacio urbano para saber cómo se sienten las ciudadanas en los lugares públicos. Los resultados han sido publicados con apoyo de Catastro Distrital en la plataforma web www.mapas.bogota.gov.co, en donde pueden ser consultados.



Lo relevante de esta iniciativa es que son las mismas mujeres quienes han evaluado cada punto, a partir de las variables ya mencionadas, usando la aplicación móvil Safetipin o respondiendo a una serie de preguntas mientras observan fotografías de dichos espacios.



La aplicación, nacida en Nueva Delhi (India) y que se encuentra disponible para cualquier dispositivo celular, permite evaluar en tiempo real los trayectos que a diario recorren las mujeres. Esta información y la recolectada en la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana han permitido establecer, por ejemplo, que para el 2015, el 64,4 % de la población femenina argumentaba sentirse muy insegura en la ciudad.



La capital fue la primera ciudad de América Latina en preocuparse en estudiar la forma como las mujeres se sentían frente a los espacios públicos y la apropiación que hacían de estos en las franjas nocturnas, al implementar la aplicación Safetipin, con lo cual se evidencia que la población femenina le teme a la noche debido, entre otras razones, a que su entorno no le garantiza seguridad.



Según las cifras de Safetipin, las variables con menor calificación en Bogotá, es decir, las que por su ausencia hacen sentir más inseguras a las mujeres, son: la falta de seguridad pública o privada en las calles, la poca presencia de mujeres durante las noches y en general el bajo número de personas en los senderos.



A esto se suma que, según información entregada por Medicina Legal, entre el 2012 y el 2016, más del 56 % de los casos de violencia interpersonal contra las mujeres se cometieron en el espacio público (calle o vía pública). Estos hechos han generado que para la fecha, las ciudadanas prefieran no hacer uso de la franja nocturna y resguardarse en sus casas, lo que limita el uso de su ciudadanía y coarta su libertad de disfrutar de la ciudad.



Según la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el 34, 9 % de las mujeres prefieren salir solamente a realizar actividades necesarias durante la noche y evitan frecuentar espacios públicos. Finalmente, se determinó que no solo se sienten en peligro en puntos específicos sino en espacios como el transporte público, en donde el 86,8 % dijo sentirse en riesgo.

De cada diez personas que circulan en los espacios públicos en las noches, nueve son hombres y solo una es mujer, esta cifra ya nos determina unas condiciones FACEBOOK

TWITTER

Algunas de las zonas más inseguras, según las mujeres

Desde el 2014 hasta la fecha, las mujeres han evaluado más de 17.000 puntos de la ciudad según factores que consideran comprometen su seguridad. En el mapa anexo se evidencian el número de lugares georreferenciados en cada localidad. Los siguientes son algunos de los puntos más inseguros, según esta evaluación.



En Usaquén, la avenida carrera 45 cerca del Cementerio Jardines del Recuerdo; Chapinero, la carrera 5 entre los barrios Los Rosales y El Refugio; Santa Fe, el Parque Nacional; San Cristóbal, la carrera 9A Este entre la calle 11 Sur y la carrera 10 Este; Usme, la carrera 15 y la calle 84 Sur; Tunjuelito, la calle 59A Sur desde el Hospital de Meissen hasta la carrera 19C; Bosa, avenida calle 57RS (frente al Portal del Sur); Kennedy, Tintalá (calle 10 desde la carrera 92 hasta la avenida carrera 86); Fontibón, la rotonda de la avenida carrera 68 con avenida calle 26; Engativá, rotonda de la carrera 85K con avenida calle 26; Suba, la avenida carrera 89 entre las calles 127B y 127A; Barrios Unidos, el Parque Simón Bolívar; Teusaquillo, la avenida calle 26 con carrera 30; Los Mártires, la avenida carrera 27 cerca de la Plaza de Mercado de Paloquemao; Antonio Nariño, Ciudad Jardín Sur; Puente Aranda, cerca de la rotonda de la avenida calle 9; La Candelaria, la carrera 5 Este y 5A Este cerca de la Universidad Externado; Rafael Uribe Uribe, la diagonal 50 Sur junto al Parque Hacienda Los Molinos; Ciudad Bolívar, carrera 17.

De cada diez personas que circulan de noche en la ciudad, solo una es mujer

Carlota Alméciga, directora de Gestión de Conocimiento de la Secretaría de la Mujer. Foto: Cortesía Secretaría de la Mujer

¿Qué significa para la Secretaría de la Mujer poder identificar estos lugares como focos de inseguridad para las ciudadanas?



Significa poder determinar, más allá de cuál es la localidad que es más o menos insegura, cuáles son los otros factores que influyen en esa percepción de inseguridad de la ciudad y cómo la ciudad se comporta con las mujeres. Determinamos que nosotras no tenemos apropiación de la noche, que preferimos estar en nuestras casas antes que ponernos en riesgo. Ha sido fundamental no aislar los datos y cruzar capas para entender que no se trata solo de una calle o carrera sino de determinados lugares públicos. Por ejemplo, cruzamos los elementos que evalúa Safetipin con elementos geográficos como las fuentes hídricas. Concluimos que cuando se trata de lugares cercanos a caños o quebradas las mujeres sentimos temor al movilizarnos. Además, descubrimos que los espacios en los que más inseguras nos sentimos son: el sistema de transporte y la vía pública. Esto limita el disfrute de nuestra ciudadanía.



¿Las mujeres no tienen la misma apropiación de la ciudad en las noches que los hombres?



¡No! La ciudad se comporta distinto dependiendo de la franja horaria, y los estudios nos han demostrado que hombres y mujeres no transitamos de la misma manera en el horario nocturno. La Encuesta de Seguridad y Convivencia que se aplicó en el 2015 a mujeres de Bogotá arrojó como resultado que el 64,4 % de ellas se sienten muy inseguras en la ciudad. De cada diez personas que circulan en los espacios públicos en las noches, nueve son hombres y solo una es mujer, esta cifra ya nos determina unas condiciones. Nos da miedo movernos por sitios en donde predomina la presencia de hombres, es más, las mujeres condicionamos nuestra ocupación del espacio a factores como la ropa que llevamos puesta, lo que trae como consecuencia que nos perdamos de las actividades nocturnas.



¿Qué soluciones podrían plantearse para esta situación?



Hay que entender que hablamos de un problema estructural y no solo de falta de iluminación o seguridad. Lo que necesitamos es que tanto el sector público como la empresa privada unan esfuerzos para mejorar estas condiciones de espacios a las mujeres. Es simple, si hay una mejor apropiación de la noche factores como la economía se van a ver potenciados. Además, la ciudadanía debe entender que esto hace parte de la garantía de derechos de las mujeres, que somos ciudadanas y también tenemos derecho a disfrutar la noche sin miedo. Hay que volcar las iniciativas hacia la apropiación del espacio, que las alcaldías locales se sumen y que se piense en Planes de Ordenamiento Territorial y sistemas de transporte con enfoque de género para unir esfuerzos y poder dar garantías.



MARÍA CAMILA BERNAL

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO