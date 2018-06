Con brazos y manos enyesados terminó una mujer atacada por su pareja

25 de junio 2018 , 07:58 a.m.

25 de junio 2018 , 07:58 a.m.

La mujer, de 26 años, fue atacada de sorpresa por su expareja que se metió en su casa mientras ella no estaba, el pasado 20 de mayo, sobre las 8 de la noche. “El entró a mi casa abusivamente y cuando regresé de un ‘baby shower’ ya estaba dentro y me atacó con arma cortopunzante”, relató. Según ella utilizó un machete y un cuchillo.



El intento de feminicidio fue denunciado por el programa Arriba Bogotá, a donde la mujer llamó buscando justicia, porque a pesar de la gravedad de las heridas que le provocaron la inmovilización total de sus brazos, el hombre no ha sido capturado.

Lo más grave es que las autoridades, según ella, le han dicho que para poderlo capturar ella tiene que ir al lugar donde vive a identificarlo, y claro, ella confiesa que tiene miedo.



La joven víctima asegura que convivió dos años con el hombre de 45 años de edad y que ya lo había denunciado por un ataque con arma cortopunzante ante la Fiscalía y la Comisaría de Familia, y a pesar de eso, él pudo volver a atacarla en mayo pasado.



Las lesiones fueron tan graves que en la intervención le pusieron un tornillo en el código derecho, le tuvieron que coger puntos en el antebrazo y la parte de arribe de la mano, mientras en la mano izquierda tuvieron que reimplantarle dos dedos que le cortó durante el ataque. También le cogieron puntos en la muñeca y el antebrazo.



En Arriba Bogotá, contó que su hermana puso los dedos en hielo y los llevó al hospital donde, aparentemente, lograron salvarlos.



Redacción Bogotá con reportería de Arriba Bogotá