‘Ahora sí puedo dormir tranquila’: Mónica Díaz

Desde hace 17 años, Mónica Díaz esperaba impaciente la noticia de que su casa por fin era legal. “Fueron muchos años levantándome con la esperanza de que ese día me iban a notificar de las escrituras”, cuenta la mujer.

Ella vive en Arborizadora Alta, un barrio de la localidad de Ciudad Bolívar. “El día que me avisaron les conté llorando a mis hijos; me felicitaron por tanto esfuerzo que hice”, asegura.



Mónica vive con sus dos hijos; uno trabaja en un taller de ornamentación, mientras que la menor lo hace en una empresa de aseo. “Ellos son los que me sostienen económicamente, porque hace dos años perdí mi empleo. Yo lavaba carros, pero cerraron el negocio; ahora cuido a mi nieto”.



Para ella, el día que fue a la Caja de Vivienda por las escrituras de su casa es inolvidable. “Esa es mi fecha favorita, porque me dio mucha felicidad, fue una bendición de Dios. Ahora puedo asegurarle un techo a mis hijos”.



La beneficiada espera ver pronto su vivienda terminada “Quiero hacerle tantas cosas... Voy a solicitar un subsidio de mejoramiento o hacer un préstamo para terminarla, porque solo la mitad tiene techo y pared”, explica.



Mónica afirma que ahora sí puede dormir tranquila sabiendo que duerme en una casa segura.



EL TIEMPO*

*Concepto y redacción editorial: Unidad de Contenidos Especiales de EL TIEMPO. Con el patrocinio del sector de la Caja de Vivienda Popular.