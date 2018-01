Diagnosticaron cuadriplejía a mujer en embarazo atacada en Rosales

Este lunes, en los juzgados de Paloquemao, inició la audiencia de imputación de cargos en contra de Luis Alexánder Peña Ávila, a quien las autoridades señalan de ser el líder de la banda que robó e hirió a Adriana Sobrero la noche del lunes 15 de enero pasado en el barrio Rosales.

Pese a que la familia ha guardado reserva sobre el estado de salud de la víctima, y a que la clínica Country ha respetado esta solicitud al no suministrar información a los medios de comunicación, durante la diligencia judicial se conoció que Sobrero, de 17 semanas de gestación, tras las heridas que sufrió y las intervenciones a las que se sometió, fue diagnosticada con una incapacidad permanente: cuadriplejía. El sujeto, quien es sindicado por intento de asesinato y hurto agravado, no aceptó los cargos.



En medio de las investigaciones para esclarecer el hecho las autoridades le hicieron una entrevista a Adriana Sobrero el pasado viernes 19 de enero en la clínica Country, donde está siendo atendida. En ese momento la mujer identificó a Peña como el conductor de la camioneta Renault Duster blanca con la que los criminales la siguieron hasta su hogar.



El Fiscal 305, a cargo de esta investigación, reveló que los dos proyectiles que impactaron a Sobrero afectaron algunas vertebras, lo que generó el diagnóstico. El implicado, pese a no aceptar los cargos, fue enviado a la cárcel La Modelo.



BOGOTÁ