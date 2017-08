Mujer, a punto de perder un ojo en intento de feminicidio

Dolor, impotencia y mucha indignación es lo que siente Jhon Fredy Chapetón al ver que su hermana Sandra está punto de perder el ojo derecho tras ser atacada con arma blanca por José Raúl Pavi, quien era su pretendiente.

La agresión ocurrió el domingo 16 de julio, y desde entonces la mujer, que por poco muere, permanece en el hospital Santa Clara recuperándose de las heridas que también sufrió en su mano derecha, la espalda, el pecho y el rostro.



“Nos dice que solo ve siluetas y nos reconoce por nuestra voz”, contó Chapetón sobre su familiar.



Pavi llegó al hogar de Sandra, en la localidad de San Cristóbal, sur de la ciudad, para arrendar una habitación, actividad con la que ella paga las cuotas de su casa.



Tras instalarse en la vivienda, el hombre comenzó a pretenderla. “Era detallista y cortés, y a mi hermana le llamó la atención. Pero después sacó las ‘uñas’ y comenzó maltratando a mi sobrino, que tiene 10 años”, dijo Fredy.



Los ataques aumentaron contra la mujer y el menor, al punto de que ella tuvo que ser incapacitada por las agresiones. Pero como Pavi les dijo que era un desmovilizado de las Farc, ella ocultó por temor todos esos hechos a sus familiares.

“La había intentado ahorcar, y le dieron incapacidad de 50 días; luego volvió a golpearla y la incapacitaron 7 días. Mi hermana no nos dijo nada porque le tenía miedo; él le decía que era de la guerrilla y que la mataría si denunciaba”, contó Fredy.

Pero las agresiones se hicieron insostenibles, así que Sandra lo expulsó de su casa e instauró una caución en la Policía.



Pero de nada sirvió porque ese domingo 16 de julio, Pavi llegó borracho hasta la casa y la agredió con un cuchillo. “La atacó delante del niño, al que le dijo que lo iba a descuartizar. Si no es por un vecino que defendió a mi hermana con una maceta, la asesina”, aseveró Fredy.



Al sindicado le dio lo mismo y siguió merodeando por la casa de Sandra, vociferando a los vecinos que la iba a terminar de matar.



Sin embargo, la noche del martes fue capturado por la policía y el miércoles fue judicializado en Paloquemao, aunque no aceptó cargos.



“Se puso a decir en la audiencia que tenía sida para que no lo fueran a meter a la cárcel y que atacó a mi hermana porque se estaba defendiendo de ella”, concluyó Fredy.



Aunque EL TIEMPO consultó con el Santa Clara, hasta la noche del miércoles no habían dado un comunicado acerca del estado de salud de la mujer, ni de si Sandra perdería el ojo derecho.



BOGOTÁ