El Carnaval de Barranquilla también se vive en Bogotá

Al son de tambor y folclor, de cumbia, garabato y mapalé, los asistentes al parque Mundo Aventura disfrutaron de una muestra del Carnaval de Barranquilla, declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.



Más de 120 artistas en escena, desfile de carrozas y otras actividades hicieron parte de este ‘show’, que se repite este lunes.



Mientras muchos trataban de imitar los pasos de los más experimentados bailarines, por allí aparecieron los cumbiamberos, las marimondas y los danzantes de Son de Negro, quienes con sus gestos sacaron las risas y carcajadas de los niños. Y fueron los protagonistas de las fotos de aquellos que atendieron el llamado de la colorida Batalla de Flores y el espectáculo denominado ‘Lectura del bando’.

Más de mil personas sentadas en las gradas disfrutaron de esta tarde de fiesta, con espuma y agua que caía del cielo. El conteo regresivo para que se iniciara la presentación emocionó a los asistentes, que entre gritos y aplausos aclamaban la entrada del rey Momo, Germán Álvarez, la reina popular y los reyes del Carnaval de los Niños.



Y la lluvia no fue impedimento para que el carnaval viviera en este parque de diversiones y, por el contrario, animó más a los asistentes para pasar una tarde inolvidable. Con una cantadora y los grupos folclóricos, pusieron a bailar a niños y adultos. Las cámaras de celulares de los asistentes no dejaron de registrar el espectáculo de tradición, lentejuelas, color y arte.



Las grandes máscaras de animales de la danza del Congo y de los disfraces individuales fueron el objeto más curioso para los más pequeños, que no dejaban de señalarlos.



Carrozas a escala se desplazaron por los senderos del parque, representando las que recorren el cumbiódromo de la Vía 40, en Barranquilla. El tradicional disfraz de María Moñitos (un hombre que se viste de mujer) se bajó del escenario para animar a los asistentes; de improviso, besó en la mejilla a un padre de familia que, emocionado, bailó junto al hombre disfrazado.



“Este parque, con plena conciencia social, ha establecido diferentes programas de beneficios, impactando inicialmente a su localidad. Año a año invita a niños de 2 a 16 años, de manera gratuita, a las fiestas del día de los niños y Halloween, con intención de que puedan disfrutar de las atracciones”, comenta María Gimena Rodríguez, directora comercial de Corparques-Mundo Aventura.



BOGOTÁ