Puente festivo deja hasta ahora 36 muertos en accidentes de tránsito

El reporte preliminar a las 3 de la tarde daba cuenta de 36 personas muertas en el país en diferentes accidentes que se registraron en las carreteras durante el puente festivo, según la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

En reporte de las autoridades señala que se han sancionado a 3.903 infractores "de los cuales 769 no tenían revisión técnico mecánica, 712 no portaban licencia de conducción, 468 motociclistas, 242 por no tener el seguro SOAT, 194 por adelantar en zona prohibida, 119 por transporte pirata y 231 por conducir en estado de embriaguez".



En general, hasta esa hora, se movilizaron 3'355.640 automotores según los registros del paso por los peajes de todo el territorio nacional.



Entre tanto en Bogotá se habilitó el contraflujo en las diferentes entradas a la ciudad para descongestionar el ingreso de los turistas que regresan a casa. Se calcula que salieron 418.551 vehículos y que han ingresado ingresado más de 236.226 automotores.



En total se han presentado 155 siniestro viales dejando el saldo de 36 personas fallecidas.



La Dirección de Tránsito de la Policía recordó que la restricción para los vehículos de carga se extiende hasta las 3 de la madrugada de este martes 3 de julio.



Entre tanto la Aeronáutica Civil reportó en redes sociales que los aeropuertos del país operan con normalidad.