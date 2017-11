Desmienten que implosión en el CAN afectó edificio de Invías

En horas de la mañana los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (Invías) vivieron un momento de terror por causa de unos movimientos en la estructura del edificio, ubicado el sector del CAN. Los hechos ocurrieron un día después de la implosión de la antigua sede del Ministerio de Transporte, lo que generó desconfianza en las personas.

Según las primeras versiones, quienes se encontraban en el lugar sintieron unos movimientos extraños en la estructura, motivo por el cual entraron en pánico y evacuaron las instalaciones, pese a que no se emitió orden de evacuación, señaló Invias en un comunicado.



"Invías, se permite informar a la opinión pública que no son ciertas las informaciones que circulan en las redes sociales donde se menciona que se emitió la orden de evacuación del personal del edificio que agrupa la entidad".



Aunque es cierto que la estructura se movió, Miguel Caicedo, secretario general de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, entidad encargada de gestionar el megaproyecto de renovación urbana Ciudad CAN, explicó que los hechos sucedieron por la maquinaria pesada que se encuentra en el lugar removiendo aproximadamente 12 mil metros cúbicos.

El funcionario agregó que la estructura del edificio de Invias no es la más óptima, otra razón por la cual se presentó esa situación. "Técnicamente no hay ningún riesgo. La implosión no significó un riesgo a la estructura", aseguró Caicedo.



Versión que comparte Invias en un comunicado que emitió este jueves: "Luego de la implosión del edificio del Ministerio de Transporte, en la mañana de hoy se presentaron vibraciones en el edificio de Invías, generadas por la remoción de escombros, sin embargo, estas no ofrecen riesgo para los funcionarios".



Para evitar que una situación similar se repita, Invías tomó la decisión de trabajar en jornada continua, de 7 a. m. a 2 p. m. para que los trabajos de recolección de escombros, que durarán aproximadamente dos meses, se hagan cuando no haya personal en el edificio.



BOGOTÁ