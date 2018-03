Lo que debe saber sobre la movilidad en Bogotá durante la Semana Santa

Habilitar semáforos intermitentes, permitir el uso de un carril de TransMilenio (TM) para carros particulares en la autopista Sur, de Soacha a la Escuela General Santander y autorizar contraflujo en las entradas a Bogotá, la calle 13 y la carrera 7.ª son algunas de las medidas que aplicará la Policía de Tránsito para facilitar la salida y entrada de los viajeros durante miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa.

Según la Dirección de Tránsito y Transportes se espera que durante estos días salgan e ingresen por las principales vías de la ciudad más de 680.000 vehículos. Serán alrededor de 1.400 los uniformados que estarán atentos en las carreteras. Uno de los destinos preferidos por los viajeros es el corredor sur, y para esto desde la avenida Boyacá hasta Soacha los semáforos estarán intermitentes para quienes salgan o retornen a la ciudad.



Para el ingreso a Bogotá este sábado 31 de marzo se tendrá un reversible (tres carriles de ingreso a Bogotá) de 4 p. m. a 10 p. m. desde Silvania y se podrá ocupar el carril de TM desde Soacha hasta la Escuela General Santander en ese mismo horario. Para el domingo 1.° de abril el reversible será desde Melgar y va de 8 a. m. a 1 de la madrugada del 2 de abril. Se permitirá el uso del carril exclusivo de TM para los carros particulares en ese mismo horario, desde Soacha hasta la General Santander.



En la vía Bogotá-La Vega-Guaduas, por la calle 80, los semáforos estarán intermitentes de la avenida Ciudad de Cali al puente de Guadua. Para el retorno de los viajeros, el domingo se tendrá un reversible desde la zona industrial La Florida hasta el puente de Guadua, del mediodía a las 10 p. m.



En esta vía se presentó este martes un cierre del carril Bogotá-La Vega debido al deslizamiento de un talud de tierra. Las autoridades atendieron la emergencia y hubo paso restringido cada 20 minutos. Aunque se habilitó a las 5:30 p. m., aún se sigue monitoreando.



El coronel Rodolfo Carrero, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, invitó a los conductores a que salgan de la ciudad temprano, para evitar contratiempos que se puedan presentar en horas de la noche. También recomendó revisar el estado técnico-mecánico del vehículo y llevar la documentación requerida.



Durante toda la Semana Santa se estima que de las terminales de transporte de Bogotá salgan 650.000 pasajeros, en 21.000 vehículos.



Tenga en cuenta algunas recomendaciones en el tema de seguridad al dejar su casa sola y en el consumo de pescado durante estos días.

Cuidado con el pescado

Se calcula que más de 700 toneladas de pescado y mariscos ingresaron a la ciudad para esta época, por su alto consumo es clave que se tengan en cuenta las siguientes medidas.



No comprar en ventas ambulantes.



Que esté refrigerado entre 0 y 4 grados centígrados; y congelado a -18° C.



Las escamas deben ser brillantes y unidas.



La piel debe ser húmeda y tersa, sin laceraciones ni arrugas.



Los ojos deben ser transparentes, brillantes y salientes.



El iris de los ojos no debe tener manchas rojas.



Las branquias deben ser húmedas y brillantes.



El olor debe ser fresco, no extraño, como el del amoníaco o el óxido.



Adriana Cabrera, de la pescadería Jumbo Colombia, señaló que el mejor pescado es aquel que se deja en exhibición máximo 12 horas para su compra, y el que controla las tallas mínimas, para garantizar la pesca responsable.

Ojo con los ladrones y los accidentes

Si usted va a viajar en Semana Santa tenga presentes las siguientes recomendaciones que entregan las autoridades para evitar robos o accidentes en su casa mientras está por fuera:



- Antes de salir verifique la seguridad en puertas y ventanas de su vivienda.



- Mientras esté afuera, recomiende su casa a una persona de confianza, ojalá a un familiar.



- No deje llaves a porteros o personas ajenas a su familia.



- Si no va a estar en la ciudad, tenga a la mano los números de teléfono de los CAI y su cuadrante, para tenerlo disponible en caso de emergencia.



- Procure instalar alarmas con sensores de movimientos y comunicación remota a su celular.



- Desconecte todos los aparatos eléctricos que no va a usar.



- Cierre el gas y el agua.



- Limpie las canales y despeje los sifones, pues en caso de lluvia estos se pueden taponar y generar inundaciones.



- Recuerde que por el sarampión, hay cinco puntos de vacunación: terminal de transportes El Salitre, aeropuerto El Dorado, los Caps Suba y Candelaria, y la Unidad de Servicios de Salud Lorencita Villegas de Santos.

BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET