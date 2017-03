Motín en centro especial para menores dejó nueve heridos

Este domingo 5 de marzo fue una pesadilla para las madres de los jóvenes recluidos en el Centro de Protección Especial y Justicia para el Menor, después del amotinamiento que se registró en ese lugar la noche del sábado.



Las madres llegaron desde muy temprano a la calle 12 con carrera 30 con el fin de averiguar acerca del estado de sus hijos, pues las autoridades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informaron que nueve jóvenes resultaron heridos, al parecer uno de gravedad.

Aunque el personal del centro y la policía insistieron en informar que el resto de jóvenes se encontraban bien, las cerca de 50 mujeres que se acercaron angustiadas al centro de reclusión solicitaban ver personalmente a sus hijos. La mayoría de ellos tienes edades entre los 15 y 17 años.



“En este lugar hay hacinamiento, y los muchachos no reciben atención que los ayude de verdad. Solo salen a ver la luz una hora al día”, manifestó Natalia Riaño, quien había llegado desde la noche del incidente para saber sobre la suerte de su hijo.



A Doris Hernández, quien viajó desde Villeta, Cundinamarca, también para saber de su hijo, le parece injusto no tener noticias. “Hice un esfuerzo enorme por venir acá, y no es justo que no me dejen ver a mi hijo. Soy desplazada y sé que él cometió un error, pero es un ser humano”, dijo llorando esta madre.



EL TIEMPO estuvo en lugar de los hechos y pudo establecer que las visitas solo se permitirán el domingo próximo, por las condiciones en las que quedó el centro.



Según el ICBF, 16 de los jóvenes fueron judicializados por los disturbios y a nueve se les dio traslado a centros hospitalarios.



“El resto fueron valorados por médicos de la Secretaría Distrital de Salud que están al interior de ese centro”, dijo el ICBF.



EL TIEMPO ZONA