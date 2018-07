‘Millennials’ viven más felices en ciudades que en pequeños poblados

Los millennials de Estados Unidos, más que ninguna otra generación previa, sienten que las ciudades son su entorno favorito. Así se desprende de un estudio realizado entre Rutgers University y Baruch College (EE. UU.)



Los investigadores Adam Okulicz-Kozaryn y Rubia Valente analizaron toneladas de información de la General Social Survey, entidad que en el país del norte podría equipararse a los programas ‘Cómo vamos’ de Colombia, pues en ambos casos usan encuestas de alto impacto para medir la calidad de vida de los ciudadanos. Fue así como recolectaron datos desde 1883 y compararon las distintas generaciones: Generación Perdida (1883-1924), Generación del Silencio (1925-1942), Generación del Baby Boom (1943-1960), Generación X (1961-1981) y los Millennials (1982-2004).

En particular, los académicos observaron la relación frente al lugar de residencia y su incidencia en la felicidad. Establecieron una escala de tres niveles: no muy feliz, feliz, y muy feliz. Se evidenció que los millennials son la única población que dice sentirse muy feliz en ciudades con más de 250.000 pobladores.



Según los investigadores, esa respuesta es coherente con el movimiento de regreso a las ciudades, que se ha visto en el país del norte al menos desde el 2010 y que plantea que la típica vivienda del sueño americano, ubicada en una zona campestre en las afueras de las zonas urbanas, ya no aparece en las prioridades de quienes llegaron al mundo después del año 1982. Eso sí, aunque aún es mayor el número de ciudadanos no millennials, quienes sí se sienten muy satisfechos con vivir en poblados de 250.000 habitantes o menos, la cantidad de personas que están complacidas viviendo en las urbes va en ascenso.

En contraste, los analistas observaron que los más ancianos, encuestados en poblados entre 8.000 y 618.000 habitantes, demostraron menos felicidad en la medida en que vivían en urbes de mayor tamaño. Esto completa la relación: a menor edad, mayor preferencia por las grandes zonas metropolitanas; y a mayor edad, menor preferencia por las grandes urbes. De hecho, los millennials en lugares con menos de 8.000 habitantes se muestran en el nivel de no muy felices. Es una característica que se define más por las edades que por el género o la raza de los encuestados.

Poco rurales

Pero el tamaño de los lugares no es la única característica que les importa. El tipo de espacios también es relevante para ellos, de tal forma que al comparar ubicaciones rurales y de tamaños similares con otras urbanas de igual tamaño, los de la generación nacida posterior a 1982 siempre se inclinaron por el cemento y las calles más que por el verde y los caminos de tierra.



Richard Florida, analista del portal especializado citylab.com, aventura una explicación amplia de las razones por las cuales las zonas metropolitanas se hacen tan atractivas para estas personas: “Hoy, por supuesto, las ciudades son más seguras, ofrecen más y mejores oportunidades económicas. Además, favorecen las posibilidades de hacer más amigos o encontrar colegas y gente con la cual compartir vivienda y gastos. Así, las urbes tienen un amplio rango de sitios para hallar entretenimiento y soluciones a lo cotidiano, en tanto hay oferta de información y de saber ‘como se hacen las cosas’ ”.

Viene al caso recordar que los millennials son una generación marcada por el amor a la tecnología y a la información, por una vida en la que internet ha sido una constante para la mayoría de ellos. En el caso colombiano, el 15 por ciento de este colectivo posee tres dispositivos: una tableta, un celular y un computador. A la vez que el 90 por ciento cuenta con alguno de los tres equipos mencionados.



Lo anterior se confirma al observar que sus grandes armas de comunicación son las redes sociales y las plataformas de mensajería: nueve de cada diez usan una red social (como Facebook o Twitter) y ocho de cada diez emplean WhatsApp o Telegram para entablar diálogo con amigos, colegas y familiares.



Lo contrastante del estudio, agrega Florida, es que en los últimos años una porción de esos millennials ha tenido que mudarse a vivir con sus parientes a los suburbios (zonas campestres), ante los altos costos de vivir en los grandes centros urbanos. “Sin embargo, es claro que son mucho más felices en lugares congestionados que las generaciones anteriores. Ellos siguen siendo una generación urbana”, finalizó.





