‘El optimismo de la gente se recupera con resultados’

En los dos años que lleva al frente de la Secretaría de Gobierno, Miguel Uribe Turbay pasó a ser el escudero del alcalde Enrique Peñalosa. Es hoy un leal defensor de ese modelo de ciudad: cree firmemente en la igualdad y en la calidad de vida democrática que pregona el mandatario.

Como jefe de debate del Gobierno Distrital, lideró en el Concejo de Bogotá, una corporación que no le es ajena como quiera que fue concejal liberal en el periodo pasado, todos los acuerdos que presentó la Administración: Plan de Desarrollo, la creación de la Secretaría de Seguridad, la reorganización de la salud, y consiguió recursos para el metro y para obras de infraestructura en general. Además, ha hecho frente a la polarización política en la capital.



En entrevista con EL TIEMPO, habló sobre logros, retos y temas difíciles. Reconoce que no ha sido fácil, pero que el optimismo y orgullo de la gente mejorarán cuando vea que “empieza a germinar lo sembrado”.



Ya son dos años de escudero, ¿cuál es su balance?



Lo que hizo el alcalde Peñalosa fue poner la casa en orden: conseguir recursos, planear, organizar, diseñar las grandes obras, y ahora arranca, en este preciso momento, la ejecución. Esto permitirá la recuperación de la confianza ciudadana y al mismo tiempo la transformación de la calidad de vida de todos los ciudadanos. En los próximos dos años, se van a invertir unos 60 billones de pesos que es más del 8 por ciento del producto interno bruto nacional (PIB). Se va a generar empleo, productividad, se va a dinamizar la economía, habrá oportunidades de inversión. Se va a vivir una oportunidad económica enorme para el desarrollo económico de la ciudad.



¿Y sí es fácil ser el escudero del alcalde?



Es una gran oportunidad. Estoy convencido de que es el mejor alcalde que puede tener hoy Bogotá. Me gustan todos sus proyectos y creo en la filosofía del alcalde.

Peñalosa ha sido víctima de muchos gobiernos en contra de lo que él representa FACEBOOK

TWITTER

Pero la sensación es que él poco escucha...



Peñalosa ha sido víctima de muchos gobiernos en contra de lo que él representa, y en ese sentido se ha generado una caricaturización. Creo que el alcalde, como ningún otro, conoce la ciudad, pero vivimos con un filtro político que hace ruido, que distorsiona todo lo que hacemos y que evidentemente no permite que los ciudadanos reciban la información sin distorsión.



¿Qué se ha logrado?



Demostrarles a los bogotanos que es posible gobernar correctamente y con la prioridad de eficiencia y transparencia.



Hablemos de chicharrones como el espacio público...



Estamos saliendo adelante. Hemos priorizado la recuperación en sectores donde podemos mejorar de forma inmediata la seguridad, la movilidad y la calidad de vida.



Hemos focalizado esfuerzos para la recuperación y el embellecimiento con alternativas de mitigación social para los vendedores y actores que se presentan en el espacio público. Hemos hecho un esfuerzo para ofrecer alternativas como empleo, emprendimiento, formación y capacitación, pero al mismo tiempo con el ejercicio de la autoridad porque estamos convencidos de que había un desgobierno total.



Trabajamos en la recuperación de espacio público peatonal y en las ocupaciones ilegales donde se asientan ciudadanos como resultado de la actividad ilegal de los ‘tierreros’.



¿Cree que la pelea con los ‘tierreros’ se está ganando?



Hemos hecho mucho, y falta mucho por hacer. Necesitamos cambios estructurales en la administración de justicia y en la arquitectura institucional para combatirlos. Hemos trabajado en equipo con la Fiscalía, que ya tiene fiscales especializados. Recuperamos la zona de Monserrate; Bilbao, en Suba; los cerros en Entre Nubes y en Usme, en la reserva natural. Ahora estamos focalizados en la recuperación de los predios para la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO).



¿Qué hay frente al abuso y trata de mujeres?



Entre los resultados tenemos la ruta de atención integral, la campaña contra la trata de personas de la mano de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y, tercero, una mesa de trabajo interinstitucional no solo para la atención y prevención, sino para perseguir al delincuente con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Policía. Nuestra meta es lograr que más personas comprendan el delito, que lo denuncien y lo reconozcan.



¿Y qué garantías hay para los afros, indígenas...?



Por instrucción del alcalde hemos hecho un esfuerzo para incluir a todas estas comunidades y, por primera vez, hemos logrado concertar el plan de acciones afirmativas con la población rom, raizal e indígena y luego de 10 años, con la población afro.



Pero ¿qué se ha hecho en concreto con los afros?



Trabajamos en una campaña contra la discriminación racial, todas nuestras entidades tienen programas diferenciales para la población afro, en educación, integración social, salud, gobierno, y siempre hay una capacidad definida orientada a la población afro. En nuestro programa de profesionalización de líderes, el 20 por ciento deben ser afros, y en todas las secretarías tenemos más de 228 acciones afirmativas que se resumen en 38 proyectos de inversión, lo que implica que todas las secretarías deben invertir recursos y garantizar sus derechos.

Acabamos los convenios de asociación amañados y a dedo FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo va el blindaje en alcaldías locales?



Lo más importante para resaltar es en materia de transparencia y eficiencia en el gasto. Hemos concentrado los objetos de gasto para generar mayor impacto. Las alcaldías locales ejecutan más de 800.000 millones de pesos al año y los hemos concentrado en malla vial, parques, seguridad, adulto mayor, pero, adicionalmente, hemos logrado dar un salto significativo en transparencia: multiplicamos por cinco los oferentes en los procesos de malla vial. Implementamos el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II) mucho antes de que fuera obligatorio en el país; implementamos los pliegos tipo antes de que fueran aprobados en el Congreso.



Acabamos los convenios de asociación amañados y a dedo, que fue como comenzó el cartel de la contratación. Pasamos de más de 100.000 millones contratados en convenios de asociación a cero pesos contratados.



¿Cuál fue el tema más difícil este año?



Diría que tuvimos un momento muy complejo cuando se juntaron diferentes circunstancias: un tema es ser cuestionados permanentemente en un proceso político donde consideramos que se distorsionan todos los resultados y todos los avances de la administración. Por otro, la corrida de toros de enero, pues teníamos que cumplir una orden de la Corte Constitucional para permitir la corrida, y al mismo tiempo una movilización ciudadana donde hubo una minoría de vándalos (infiltrados) que generó un conflicto social muy complejo. Eso es quizá uno de los asuntos más complejos este año.



¿Qué piensa de las encuestas que califican muy duro la gestión del Gobierno Distrital?



Creo que en Bogotá hemos desarrollado una antipatía natural contra todo lo institucional y hemos perdido la posibilidad de creer y de tener la esperanza de que Bogotá puede ser una mejor ciudad. Nos hemos contagiado del negativismo y, desafortunadamente, no hemos permitido que la Administración muestre los resultados.



Yo estoy convencido de que Bogotá va por el camino adecuado, que tenemos resultados concretos y, especialmente, que tenemos una diferencia con los gobiernos anteriores: aquí ha primado el ciudadano y finalmente se ven unos resultados producto de lo que hemos sembrado en recursos, planeación, rediseños, organización, de poner la casa en orden. En estos dos años que se avecinan, el reflejo va a ser muy diferente.



Uno de los esfuerzos que ha hecho la Administración es generar orgullo bogotano, sentido de pertenencia, y creo que el reto más importante que tenemos es lograr que los resultados de la Administración, que las grandes obras que se van a terminar, sean reconocidas por los ciudadanos, que esto es un capital, un patrimonio de la ciudad.



¿Cómo se combate el pesimismo bogotano?



Una forma es involucrar a los ciudadanos en la transformación de la ciudad. Nosotros hemos involucrado al ciudadano con jornadas de limpieza, por ejemplo, con voluntariado para recuperar el centro de la ciudad, y lo segundo, involucrar a los medios y al sector privado. Nos caracterizamos por hacer equipo. En contraste con lo que teníamos, nosotros somos conscientes de que no se puede hacer la transformación sin el apoyo del sector privado, de los medios y de los ciudadanos.



¿Y cómo alcanzar el optimismo?



Por una parte, con resultados, pero, especialmente, con el ejemplo. Es importante tener una administración que da ejemplo de buen comportamiento, que permite ver otra cara de la administración pública. Hemos hecho un esfuerzo para combatir la corrupción con transparencia, que es uno de los problemas que ha caracterizado a la administración pública en Bogotá. Combatir la ineficiencia con eficiencia, que ha sido, desafortunadamente, el lugar común de las administraciones anteriores, y finalmente hemos hecho un esfuerzo enorme en que lo que hoy tiene Bogotá sea reconocido por los ciudadanos.



Por eso hacemos jornadas de limpieza, nosotros usamos el transporte público, vamos al trabajo en bicicleta, hacemos recorridos con los ciudadanos y hacemos un gran esfuerzo para que tengan mejores oportunidades.



¿Fue un buen año para la ciudad?



Quiero decir que el 2017 fue un gran año para Bogotá: tuvimos la final de dos equipos bogotanos, la visita del papa Francisco, la cumbre de los nobeles, el evento más importante de jóvenes del mundo (OYW), los conciertos de U2 y Bruno Mars, somos centro mundial de conferencias. Y los espectáculos de Navidad. Son eventos que engrandecen a la ciudad y son esfuerzos entre el sector privado y la Administración.



HUGO PARRA GÓMEZ

EL TIEMPO

Twitter: @hugoparragomez