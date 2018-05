'Mi deber es que estudios para troncal 7ª sean excelentes': Mantilla

La directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Yaneth Mantilla, dijo que la licitación para la troncal Carrera 7a, se abrirá una vez los diseños estén aprobados por la interventoría. Precisó que deben estar perfectos.



"Los diseños fueron entregados en su totalidad pero eso no quiere decir que los haya aprobado de forma inmediata. En los proyectos de infraestructura, el interventor tiene que estudiar, analizar, observar y si es el caso devolver el estudio para que se ajuste, o se adicione, o se aclare, o que entreguen otro plano, o que pidan otra autorización", indicó la funcionaria.

Aclaró que este paso es normal porque de lo contrario no tendría razón de ser la interventoría.



"Son ellos (interventoría) los que tienen que decir que los diseños están perfectos y excelentes para arrancar el proceso licitatorio", indicó Mantilla quien precisó que la licitación de la troncal 7a se abrirá una vez "se cumpla de forma cabal, todos los temas técnicos, jurídicos y financieros".



Las declaraciones se produjeron luego de cuatro sesiones de control político en el Concejo de Bogotá, donde se escucharon voces a favor y en contra de la construcción de TransMilenio por la carrera 7a.



Uno de los temas que se discutió fue el ambiental en el que el alcalde, Enrique Peñalosa, dijo en días pasados que esta troncal no tendrá buses diésel, acogiendo las sugerencias de ciudadanos.



La concejal María Fernanda Rojas del partido Alianza Verde y ex directora del IDU durante la administración del exalcalde Gustavo Petro, dijo que de las 54 intersecciones que están diseñadas sobre la 7a, hay 30 a un solo carril, “lo que terminará afectando seriamente la eficiencia y capacidad del sistema y por supuesto al movilidad en Bogotá”, anotó.



Entre tanto los concejales Juan Carlos Flórez de partido ASI, Manuel Sarmiento del Polo y Hollman Morris de Progresistas, citantes de los debates, coincidieron en afirmar que TM por la séptima quedó aprobada pero sin estudios previos. Sarmiento dijo que apenas aprueben los diseños van a presentar la demanda.



Flórez sostuvo que se dieron 2,3 billones de pesos como un cheque en blanco sin estudios y que encima los diseños ya tiene cuatro prórrogas, la última hasta junio de este año.



"Mi deber como funcionaria pública que maneja dineros de las personas que pagan impuestos, es velar porque esos estudios sean excelentes"., sostuvo Mantilla.



En el tema de compra de predios, la directora del IDU dijo que son 289 los que se requieren y que ya se hizo la clasificación, se les notificó y del interés que hay de comprar esos predios.



Sobre los cálculos entregados por la concejal del Mira, Olga Victoria Rubio, quien advirtió que se llegaría a pagar mil millones de pesos por un antejardín frente a casos de apartamentos que presuntamente les bajaron el valor catastral, Mantilla afirmó que va a revisar ese caso pero que en sus cuentas no tiene esos cálculos para un antejardín.



Los bienes de interés cultural "en su mayoría se van o a mover o a comprar los antejardines de tal manera que se respete su sentido patrimonial como en el caso del museo del Chicó que se va a correr entre 3 y 10 metros el muro que no es bien patrimonial, que es muy bonito, esbelto y lo vamos a correr y a dejar tal cual como está", añadió Mantilla.



En cuanto a las intersecciones que menciona la concejal Rojas, dijo que ya están determinados en el diseño, y que con la troncal 7a va a ayudar a descongestionar la Caracas y que la troncal de la 10a, va a ser continua.



Mantilla indicó que el TransMilenio por la 7a es una necesidad. Precisó que eso se lo corrobora cuando los estudiantes del Camilo Torres en la carrera 7a le dicen que sus papás se tienen que levantar a las 3 o 4 de la mañana a hacerles el desayuno, por ejemplo.



A diario, estima el IDU, por la Javeriana se movilizan 24.000 personas que se suman a las otras 13 instituciones universitarias y 64 colegios alrededor de la zona de influencia.



Redacción Bogotá